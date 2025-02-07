Tuyển Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần coasia cm vina làm việc tại Hòa Bình thu nhập Đến 1,178 USD

công ty cổ phần coasia cm vina
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại công ty cổ phần coasia cm vina

Mức lương
Đến 1,178 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: KCN Lương Sơn, km 36 Quốc Lộ 6, xã Hòa Sơn,huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Đến 1,178 USD

1. Mô tả công việc
- Tổng quan mua hàng: MBO, kế hoạch đặt hàng, giảm đơn giá, hiện trạng xử lý RMA
- Quản lý nhóm logistics: Chi phí hậu cần, thông quan, các vấn đề phát sinh…
-Kho nguyên vật liệu: quản lý tồn kho, theo dõi tình hình tồn kho dài hạn, xuất nhập kho vật tư
- Lập báo cáo chi phí mua hàng, chi phí logistics
- Hỗ trợ phê duyệt đề nghị đặt hàng của các bộ phận

Với Mức Lương Đến 1,178 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu thành thạo 1 trong các ngôn ngữ lập trình và kĩ năng sau:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan
- Có kỹ năng lãnh đạo và dẫn dắt đội nhóm
- Có kinh nghiệm 3 năm làm ở vị trí trưởng phòng
- Ưu tiên biết tiếng Hàn
Quyền lợi
• Mức lương thỏa thuận
• Chế độ tăng lương, tăng bậc lương, thưởng lễ tết, thưởng chế độ tháng lương thứ 13
• Chế độ BHXH, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi

Tại công ty cổ phần coasia cm vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần coasia cm vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần coasia cm vina

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: khu công nghiệp lương sơn, km 36, quốc lộ 6, xã hòa sơn, huyện lương sơn, tỉnh hòa bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

