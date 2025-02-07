Tuyển Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần coasia cm vina làm việc tại Hòa Bình thu nhập Đến 1,178 USD

Mức lương Đến 1,178 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: KCN Lương Sơn, km 36 Quốc Lộ 6, xã Hòa Sơn,huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc

1. Mô tả công việc

- Tổng quan mua hàng: MBO, kế hoạch đặt hàng, giảm đơn giá, hiện trạng xử lý RMA

- Quản lý nhóm logistics: Chi phí hậu cần, thông quan, các vấn đề phát sinh…

-Kho nguyên vật liệu: quản lý tồn kho, theo dõi tình hình tồn kho dài hạn, xuất nhập kho vật tư

- Lập báo cáo chi phí mua hàng, chi phí logistics

- Hỗ trợ phê duyệt đề nghị đặt hàng của các bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

2. Yêu cầu thành thạo 1 trong các ngôn ngữ lập trình và kĩ năng sau:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan

- Có kỹ năng lãnh đạo và dẫn dắt đội nhóm

- Có kinh nghiệm 3 năm làm ở vị trí trưởng phòng

- Ưu tiên biết tiếng Hàn

Quyền lợi

• Mức lương thỏa thuận

• Chế độ tăng lương, tăng bậc lương, thưởng lễ tết, thưởng chế độ tháng lương thứ 13

• Chế độ BHXH, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi

Quyền lợi tại công ty cổ phần coasia cm vina

Cách Thức Ứng Tuyển

