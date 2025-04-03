Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng làm việc tại Long An thu nhập 1 - 15 USD

Mức lương 1 - 15 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Hóc Môn ...và 1 địa điểm khác, Huyện Đức Hòa

Xây dựng thang bảng lương, quy chế lương, nội quy lao động.

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của các phòng ban, tuyển dụng công nhân theo tình hình sản xuất của công ty.

Xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân viên.

Duy trì và quản lý nguồn nhân lực, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tính lương, BHYT, BHXH, các chế độ phúc lợi của công nhân viên.

Báo cáo tăng giảm lao động với cơ quan BHXH Đào tạo ban đầu các nội quy công ty. Soạn thảo ban hành các văn bản liên quan nhân sự.

Làm báo cáo lao động hàng năm.

Kinh nghiệm: 3-5 năm vị trí trưởng bộ phận / trưởng nhóm nhân sự hoặc vị trí tương đương

Trình độ: Đại học/ Sau đại học ngành Quản trị Nhân sự/ Hành chính nhân sự/ Quản trị kinh doanh

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (giao tiếp tốt - thành thạo soạn thảo văn bản liên quan đến nhân sự song ngữ Anh-Việt)

Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận lúc phỏng vấn

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện

