Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng làm việc tại Long An thu nhập 1 - 15 USD

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng làm việc tại Long An thu nhập 1 - 15 USD

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Trưởng phòng nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Hóc Môn ...và 1 địa điểm khác, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 1 - 15 USD

Xây dựng thang bảng lương, quy chế lương, nội quy lao động.
Thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của các phòng ban, tuyển dụng công nhân theo tình hình sản xuất của công ty.
Xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân viên.
Duy trì và quản lý nguồn nhân lực, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tính lương, BHYT, BHXH, các chế độ phúc lợi của công nhân viên.
Báo cáo tăng giảm lao động với cơ quan BHXH Đào tạo ban đầu các nội quy công ty. Soạn thảo ban hành các văn bản liên quan nhân sự.
Làm báo cáo lao động hàng năm.

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 3-5 năm vị trí trưởng bộ phận / trưởng nhóm nhân sự hoặc vị trí tương đương
Trình độ: Đại học/ Sau đại học ngành Quản trị Nhân sự/ Hành chính nhân sự/ Quản trị kinh doanh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (giao tiếp tốt - thành thạo soạn thảo văn bản liên quan đến nhân sự song ngữ Anh-Việt)

Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận lúc phỏng vấn
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 108 đường số 6, Khu dân cư Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-nhan-su-thu-nhap-1-000-1-500-usd-toan-thoi-gian-tai-long-an-job344776
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Aden Services LTD Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Aden Services LTD Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng làm việc tại Long An thu nhập 1 - 15 USD Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Bệnh viên Đại học Y Tân Tạo làm việc tại Long An thu nhập 11,945 - 31,845 USD Bệnh viên Đại học Y Tân Tạo
11,945 - 31,845 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO làm việc tại Long An thu nhập 25 - 30 Triệu TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm