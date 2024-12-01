Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Tây Hồ

- Thọ Xuân

- Thanh hóa, Thọ Xuân, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Hoạch định chiến lược tuyển dụng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh doanh theo tháng/quý/năm.
• Xây dựng và kiểm soát ngân sách Nhân sự định kỳ theo tháng/quý/năm.
• Xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo & phát triển nguồn lực; các chương trình phát triển nghề nghiệp cho người lao động, các chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
• Soạn thảo các quy trình, nội quy, qui định nhân sự theo yêu cầu của Công ty và khách hàng và giám sát quá trình tổ chức thực hiện.
• Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả công tác tuyển dụng và đào tạo.
• Xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện qui chế lương, thưởng, các chế độ phúc lợi, các biện pháp khuyến khích, kích thích người lao động gắn kết làm việc lâu dài.
• Quản lý công tác BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, giải quyết khiếu nại...liên quan đến lương, phúc lợi, xử lý kỷ luật...

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kỹ năng: Tiếng Trung giao tiếp thành thạo
Có khả năng thuyết trình, kỹ năng đào tạo, huấn luyện, đánh giá, phát triển nhân viên.

Tại Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến tốt
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước
- Được thưởng tháng lương thứ 13....
- Ngoài ra còn rất nhiều quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Hoàng Long - P. Tào Xuyên - Tp. Thanh Hóa

