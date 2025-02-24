Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu

Mức lương 30 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: toà GS3 - Tây Mỗ - Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 30 - 80 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự để hỗ trợ mục tiêu phát triển công ty lên đến 200 nhân sự trong năm 2025.

Hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp.

Quản lý toàn bộ các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự nhằm đảm bảo đủ nguồn lực cho công ty.

Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình nhân sự về lương, thưởng, phúc lợi, đánh giá năng lực, đào tạo và phát triển nhân viên.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực và gắn kết đội ngũ nhân sự.

Quản lý quan hệ lao động, giải quyết các vấn đề liên quan đến luật lao động, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo các chiến lược nhân sự hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

Ứng dụng công nghệ vào quản lý nhân sự, tối ưu hóa quy trình làm việc.

Đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân sự.

Với Mức Lương 30 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2-4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty có quy mô nhân sự từ 100-200 người.

Am hiểu sâu về quản trị nhân sự, luật lao động, các chính sách và chế độ phúc lợi.

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có tư duy chiến lược, khả năng thích nghi với sự thay đổi và xây dựng hệ thống nhân sự bền vững.

Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm quản lý nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng + Thưởng theo hiệu suất, tổng thu nhập từ 30-80 triệu/tháng (Tùy theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý.

Các quyền lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin