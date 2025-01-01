Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 27 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM

Mức lương
Đến 27 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R6 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Đến 27 Triệu

Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của công ty.
Xây dựng và quản lý quy trình tuyển dụng, trực tiếp tuyển dụng các vị trí theo từng giai đoạn, xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh mẽ trên các nền tảng
Đánh giá nhu cầu đào tạo để triển khai và giám sát các chương trình đào tạo.
Hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh thông qua việc tham gia phát triển và giữ chân lao động.
Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá, thưởng phạt cho nhân viên.
Xây dựng và quản lý kế hoạch lương thưởng, chế độ đãi ngộ và phúc lợi cho nhân viên.
Quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Quản lý nhân sự trong phòng
Một số các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Đến 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành
Có kinh nghiệm từ 5 năm làm các công việc về Nhân sự, Tuyển dụng; có kinh nghiệm quản lý team từ 3-5 nhân sự
Có kinh nghiệm tuyển dụng số lượng lớn các vị trí CSKH, NVKD
Có tư duy Marketing trong việc tuyển dụng, ưu tiên có thể tự xây kênh
Có kinh nghiệm làm việc với con người, nắm bắt rõ về tâm lý, hành vi con người là một lợi thế
Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, đàm phán, thuyết phục tốt
Có kỹ năng thuyết trình tốt, tự tin nói trước đám đông.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 27tr
Thưởng hiệu quả kinh doanh theo tháng, quý, năm
Thưởng tháng 13,14 và các ngày Lễ tết theo quy định
Tăng lương định kỳ theo quy định công ty
BHXH sau 2 tháng thử việc
Các hoạt động nội bộ: du lịch, teambuilding, sinh nhật...
Ban lãnh đạo luôn đồng hành và hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: R6 Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

