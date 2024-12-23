Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Trưởng phòng nhân sự

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa Ct1, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Triển khai thực hiện, quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm mọi công việc liên quan đến công tác: Hành chính; C&B; An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE).
- Triển khai thực hiện, quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm mọi công việc liên quan đến công tác: Truyền thông; Nhân sự; Tuyển dụng; Đào tạo & Phát triển.
- Triển khai thực hiện, quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm mọi công việc liên quan đến công tác: Văn thư, Lễ tân và Hậu cần.
- Triển khai thực hiện, quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm mọi công việc liên quan đến công tác: Tuân thủ, Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật.
- Tham mưu; Tư vấn; Xử lý; Đại diện; Triển khai thực hiện cho Giám đốc Nhân sự và Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến các phần hành, nghiệp vụ chuyên trách được nêu tại các mục trên đồng thời chịu trách nhiệm và luôn đảm bảo các phần hành, nghiệp vụ chuyên trách được thực hiện và hoàn thành theo đúng các quy định: Pháp luật Việt Nam; Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Quy chế điều hành, Quy tắc ứng xử, Nội Quy lao động, Quy trình nghiệp vụ liên quan, Các quy định liên quan khác của Công ty và Pháp luật.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc.
- Những công việc khác theo chỉ thị của Giám đốc Nhân sự và Ban lãnh đạo công ty khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu:
- Nam/Nữ, tuổi từ 25 đến 40 tuổi,
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, hành chính nhân sự, ....
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả.
- Hiểu biết sâu sắc các quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và các vấn đề liên quan đến nhân sự.
- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Có khả năng thích nghi với thay đổi và áp lực công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Nội Thất, Kiến trúc; Mạnh về đào tạo.
2. Phẩm chất cá nhân:
-Trung thực, nhiệt tình, đam mê công việc, yêu nghề.
- Thái độ tích cực, nghiêm túc, cầu thị và cầu tiến.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Nhạy bén, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm.
- Chi tiết, cẩn thận và tỉ mỉ
- Hướng thiện, chân thành và tử tế

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

2. Quyền lợi:
Làm việc tại Nội thất Đức Dương, các bạn sẽ được cơ hội học hỏi, phát huy năng lực và thể hiện bản thân. Môi trường làm việc tử tế, lý tưởng, chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Được thưởng các ngày lễ, Tết; Thưởng năm.
- Được tham gia các hoạt động gắn kết nhân viên như liên hoan, teambuilding, du lịch....
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
2. Chế độ đãi ngộ:
- Lương cứng: 18 – 20 triệu + Thưởng KPI + Trợ cấp ăn trưa + Trợ cấp gửi xe, ....
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và Công ty.
- Thời gian làm việc: Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa CT1 thuộc dự án Bắc Hà - C14, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

