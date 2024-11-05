Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng

- Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và phát triển chiến lược nhân sự:
Lên kế hoạch chiến lược về nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Đề xuất và thực hiện các chương trình phát triển nhân tài, thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng cao.
2. Quản lý hoạt động tuyển dụng:
Đảm bảo quy trình tuyển dụng hiệu quả, phù hợp với yêu cầu từng phòng ban và bộ phận.
Xây dựng hệ thống phỏng vấn, đánh giá ứng viên và phối hợp với các bộ phận để tuyển dụng nhân sự chất lượng cao.
Theo dõi và đánh giá kết quả tuyển dụng, điều chỉnh kế hoạch để tối ưu hóa quy trình.
3. Đào tạo và phát triển nhân viên:
Xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo nhân viên theo định kỳ.
Tổ chức và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo, giúp nhân viên phát triển kỹ năng và đáp ứng yêu cầu công việc.
Xây dựng và triển khai lộ trình thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.
4. Quản lý lương thưởng và phúc lợi:
Xây dựng và giám sát quy trình trả lương, thưởng, chế độ phúc lợi cho nhân viên.
Đảm bảo các chính sách lương, thưởng, phúc lợi công bằng và cạnh tranh để giữ chân nhân tài.
Tư vấn và giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền lợi và phúc lợi của nhân viên.
5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp:
Phát triển và duy trì môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp.
Tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa, gắn kết nhân viên và phát triển tinh thần đội ngũ.
Xử lý các xung đột nội bộ, xây dựng các chương trình đánh giá hiệu suất, thúc đẩy năng suất và tinh thần làm việc.
6. Quản lý và giám sát tuân thủ:
Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, thuế, bảo hiểm xã hội và các quy định liên quan.
Cập nhật và điều chỉnh các chính sách, quy trình nhân sự theo yêu cầu pháp lý mới nhất.
Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về nhân sự theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhân sự.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm tốt.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống hiệu quả.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và giải quyết vấn đề tốt.
Hiểu biết: Am hiểu luật lao động và các quy định pháp lý liên quan đến nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ xem xét tăng lương gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Công ty;
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm dựa vào hoạt động kinh doanh của công ty;
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CB-CNV;
Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;
Khám sức khỏe định kỳ tại những trung tâm y tế chất lượng, uy tín;
Các chương trình chăm lo cho con em CB-CNV như khen thưởng con CB-CNV có thành tích học tập tốt, tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06;
Các hoạt động vui chơi vào những ngày lễ 08/03, 30/04, 02/09 và tiệc Tất Niên cuối năm;
Tổ chức các buổi đào tạo văn hóa, hội nhập và đào tạo kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường Điều Xiển, tổ 8, KP9 , Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

