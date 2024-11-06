Tuyển Trưởng phòng nhân sự Chi nhánh Công ty Cổ phần hàng hải Seahorse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Đường số 41, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Giới thiệu

Seahorse hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển quốc tế, cung cấp toàn diện các giải pháp hậu cần giúp khách hàng mở rộng phạm vi kinh doanh quốc tế, đặc biệt là tuyến Mỹ, Canada Trung Quốc và Châu Âu với các dịch vụ như: Vận Chuyển Đường Biển, Vận Chuyển Hàng Lẻ, Hàng Không, Hàng Dự Án, Nội Địa, Thủ Tục Hải Quan, Kho Bãi và Amazon. Với sứ mệnh mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí tối ưu nhất, thông qua đội ngũ tận tâm và đối tác uy tín, chúng tôi không ngừng nỗ lực để cung cấp các giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

Trong hành trình phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, phòng Hành Chính Nhân Sự của chúng tôi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và nhân văn. Đồng thời, vai trò của phòng này còn là nơi đảm bảo các chính sách lao động được thực hiện đúng quy định và các vấn đề nhân sự được quản lý một cách chặt chẽ.

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên có kiến thức vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn và lòng nhiệt huyết để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Bạn sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường trẻ trung, cơ hội học hỏi và phát triển sự nghiệp trong một tổ chức chuyên nghiệp và phát triển. Nếu bạn muốn tham gia cùng chúng tôi và đồng hành trong hành trình phát triển, hãy apply nhé.

B. Mô tả công việc:

1. Tuyển dụng nhân sự:

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng chi tiết dựa vào yêu cầu tuyển dụng.

Tạo và sửa đổi bản mô tả công việc cho từng vị trí tuyển dụng.

Phụ trách tìm kiếm và tuyển dụng được nhân tài và chịu trách nhiệm về kết quả của công tác tuyển dụng.

Tham gia và quá trình phỏng vấn và đào tạo nhân viên mới.

2. Đào tạo và đánh giá nhân sự:

Đào tạo nhân sự mới: thiết lập và xây dựng quy trình đào tạo nhân viên mới, để giúp nhân viên các bộ phận nhanh chóng làm quen và bắt nhịp với công việc.

Đào tạo nội bộ: thực hiện công tác đánh giá nhân sự và nhu cầu đào tạo để lập kế hoạch đào tạo nhân sự nội bộ, tổ chức các buổi đào tạo nội bộ diễn ra đúng quy trình, có nội dung thiết thực, hiệu quả.

Xây dựng, phân tích và cập nhật quy trình đánh giá của công ty.

3. Xây dựng chính sách lương thưởng và đãi ngộ:

Kiểm tra, giám sát việc xây dựng cơ cấu lương, lập bảng lương hàng tháng, chính sách KPI, thưởng KPI, thưởng định kỳ, thưởng đột xuất,... đảm bảo nhân sự được nhận phúc lợi đầy đủ, tương xứng với công sức làm việc.

Tiến hành khảo sát lương hàng năm.

Xây dựng, phân tích và cập nhật ngân sách lương của công ty.

4. Phát triển văn hóa nội bộ:

Tổ chức các hoạt động nhằm gắn kết tinh thần đoàn kết trong tập thể người lao động như: tổ chức sinh hoạt định kỳ, tổ chức mừng sinh nhật nhân sự trong tháng, chương trình kỷ niệm ngày thành lập doanh nghiệp, các ngày lễ như 8/3, 20/10, hoat động team buiding,... Từ đó góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mang tới cho người lao động niềm vui và một số phúc lợi ngoài lương thưởng và tăng tình cảm gắn bó của người lao động với tổ chức.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử, nét văn hoá đặc trưng của Nhân viên Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên; Chuyên ngành Nhân sự, quản lý nguồn lực, Hành chính văn phòng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương...

Nữ tuổi từ 33 trở lên, mạnh tuyển dụng và truyền thông nội bộ

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng nhân sự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công công ty logistics forwarder.

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng nhân sự

Có khả năng chiêu mộ nhân tài, giữ chân được nhân tài làm việc và cống hiến cho công ty.

Có kiến thức về luật doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý liên quan,

Am hiểu các quy định, thủ tục của Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội,

Có khả năng lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện cho công ty.

Có khả năng tạo động lực, gắng kết các nhân viên

Đánh giá nhân sự, ghi nhận đúng năng lực nhân viên để thúc đẩy và tạo động lực làm việc của nhân viên.

Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý thời gian, tổ chức công việc

Chịu được áp lực công việc

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần hàng hải Seahorse Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB (thỏa thuận) + lương thứ 13

LCB (thỏa thuận)

Hỗ trợ xăng xe, cơm trưa.

Làm việc trong môi trường làm việc năng động, ổn định,

Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead ưu tú có nhiều năm trong trong lĩnh vực Logistics

Nghỉ mát hàng năm, thể thao, teambuilding, sinh nhật tháng, ngày lễ, các event nội bộ

Phép năm, BHXH và các chế độ theo quy định của nhà nước.

Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI. Rèn luyện sức khỏe chủ động qua các bộ môn GYM, YOGA, ZUMBA chạy bộ do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần hàng hải Seahorse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin