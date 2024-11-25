Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Trưởng phòng nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 246

- 248 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công tác Nhân sự:
- Quản lý và thực hiện công tác tuyển dụng;
- Training đào tạo văn hóa, quy tắc ứng xử, kỹ năng bán hàng,....
- Thủ tục tiếp đón, chào mừng nhân viên mới
- Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu nhân viên, quản lý hồ sơ nhân sự;
- Soạn thảo các hợp đồng lao động;
- Tính lương, thực hiện chính sách phúc lợi cho CBNV;
- Xây dựng các nội quy, quy định, chế độ phúc lợi;
- Xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí, hệ thống các tiêu chuẩn thực hiện công việc;
- Tổ chức triển khai công tác đánh giá hiệu quả công việc và năng lực nhân viên.
- Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực CBNV các bộ phận.
- Tổ chức triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính – Nhân sự:
- Tham gia xây dựng và cải tiến các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan quản lý nguồn nhân lực; các chế độ đãi ngộ người lao động.
- Tổ chức thực hiện thống nhất việc quản lý nhân sự toàn Công ty theo các quy định về quản lý nhân sự được ban hành (quản lý chấm công nhân sự, kiểm tra việc thực hiện nội quy lao động,...)
- Tổ chức thực hiện chính sách tiền lương, phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật nhân viên phù hợp quy chế, quy định công ty.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến người lao động: quyết định nhân sự, hợp đồng lao động, báo cáo lao động,....
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.
2. Công tác Hành chính
- Quản lý công tác hành chính văn phòng.
- Soạn thảo các văn bản hành chính nội bộ;
- Hỗ trợ thực hiện các sự kiện, chương trình xây dựng hình ảnh của công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên Xây dựng, triển khai và cải tiến tài liệu quản lý (quy định, quy trình, hướng dẫn công việc,...) thuộc trách nhiệm và trong phạm vi phụ trách.
- Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, báo cáo, lưu trữ thông tin của Phòng.
- Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động của Phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ
- Độ tuổi: Trên 30
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các Công ty liên quan đến ngành sản xuất hoặc kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh.
- Am hiểu Luật lao động, Luật bảo hiểm.
- Kỹ năng quản lý tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu.
- Chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power point, ... tốt

Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, phụ cấp cơm trưa
Chế độ lương thưởng doanh số, thưởng tháng, quý, năm hấp dẫn.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật
Cung cấp đầy đủ các công cụ làm việc, văn phòng phẩm,...
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến trong tương lai.
Du lịch, team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 246 - 248 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

