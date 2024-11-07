Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 11, Tòa nhà IPC 1489 Đ. Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự:

Xây dựng chiến lược nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, giám sát hiệu suất làm việc và xây dựng chế độ lương thưởng cho nhân viên.

Phối hợp với các phòng, bộ phận trong công ty để quản trị nhân sự, bao gồm:

Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về việc xây dựng cơ cấu tổ chức với nhiệm vụ và chức năng rõ ràng cho từng phòng ban phù hợp với từng thời kì.

Dựa vào chỉ đạo của ban lãnh đạo, tổ chức thực hiện các công việc hành chính đúng với nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban.

Dựa trên chỉ đạo của ban lãnh đạo để xây dựng bổ sung nội quy lao động, hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc chấp hành.

Hỗ trợ các phòng bộ phận khác các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự như công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự, công tác hành chính.

Kết hợp cùng bộ phận kế toán để thực hiện hạch toán tiền lương, thưởng và bảo hiểm cho nhân viên.

Hỗ trợ nhân sự trong việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của doanh nghiệp như phòng ốc, công nghệ thông tin,v.v..

Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong công tác xử lý quan hệ lao động.

2.Xây dựng và phát triển văn hóa trong doanh nghiệp:

Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa gắn kết thành viên trong nội bộ doanh nghiệp.

Phổ biến cho toàn bộ nhân sự trong doanh nghiệp về văn hóa ứng xử và văn hóa làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 35 – 42 tuổi, tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự, quan hệ lao động, quản trị nguồn nhân lực, luật, quản trị hành chính, v.v.

Sử dụng thành thạo máy vi tính như word, excel, power point, v.v.

Hiểu biết và áp dụng thành thạo về Luật lao động, Luật thương mại và các thông tư, nghị định về chế độ tiền lương, phúc lợi, quan hệ lao động cho người lao động hiện hành.

Khả năng giao tiếp, quản trị, lập kế hoạch, v.v.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng cuối năm, hiếu hỉ, du lịch hàng năm, v.v.

Cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.