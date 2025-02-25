Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

- Nhạy bén nắm bắt tính năng sản phẩm Công ty và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

- Đảm bảo mục tiêu, phương hướng triển khai bán hàng tại khu vực được phân công.

- Hiểu rõ địa bàn hoạt động của từng đại lý, điểm bán.

- Khai thác và chăm sóc các đại lý trên địa bàn được phân công.

- Thực hiện các kế hoạch triển khai được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm về độ phủ, doanh số, giải quyết trực tiếp các khiếu nại của khách cũng như có trách nhiệm thông tin kịp thời cho quản lí cấp trên để có phương án giải quyết.

- Lập các báo cáo về doanh số, độ phủ, danh sách khách hàng và kế hoạch triển khai định kỳ lên quản lý trực tiếp.

- Làm theo phân công, chỉ đạo trực tiếp của Quản lý kinh doanh (ASM)