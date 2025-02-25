Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
- Bình Định: Bình Định, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhạy bén nắm bắt tính năng sản phẩm Công ty và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
- Đảm bảo mục tiêu, phương hướng triển khai bán hàng tại khu vực được phân công.
- Hiểu rõ địa bàn hoạt động của từng đại lý, điểm bán.
- Khai thác và chăm sóc các đại lý trên địa bàn được phân công.
- Thực hiện các kế hoạch triển khai được phê duyệt.
- Chịu trách nhiệm về độ phủ, doanh số, giải quyết trực tiếp các khiếu nại của khách cũng như có trách nhiệm thông tin kịp thời cho quản lí cấp trên để có phương án giải quyết.
- Lập các báo cáo về doanh số, độ phủ, danh sách khách hàng và kế hoạch triển khai định kỳ lên quản lý trực tiếp.
- Làm theo phân công, chỉ đạo trực tiếp của Quản lý kinh doanh (ASM)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Ngoại hình ưa nhìn, trung thực, chăm chỉ, cầu tiến, tinh thần lạc quan.
- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt, đam mê kinh doanh, chủ động trong công việc.
- Làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
