Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 122 Nguyễn Tất Thành - Liên Bảo - Vĩnh Yên, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Lập kế hoạch & triển khai các kênh tiếp cận đối tác/khách hàng bao gồm chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực Dược phẩm/ Y tế. Xây dựng ngân sách, KPI, thiết lập, theo dõi, tối ưu hóa, báo cáo. Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xác định thị trường mục tiêu, phân khúc khách hàng tiềm năng, áp dụng chiến dịch Growth Hacking để đạt được KPI về doanh thu, khách hàng Lập kế hoạch phát triển thị trường & liên tục khai phá các luồng đối tác, khách hàng mới đồng thời cải tiến cách làm, cách tiếp cận mới với thị trường và khách hàng Tổ chức triển khai việc kết nối các cá nhân & doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm đẹp, Spa, y tế Phối hợp với đội ngũ Marketing tổ chức các chương trình, sự kiện trong và ngoài cơ sở Tuyển dụng, đào tạo, quản lý & điều phối đội ngũ nhân viên phát triển thị trường và nhân viên thuộc phạm vi quản lý Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động phát triển thị trường, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả. Báo cáo kết quả hoạt động và chịu trách nhiệm trước BLĐ về doanh số và KPI được giao Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện, hội thảo, triển lãm. Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện các hoạt động phát triển thị trường hiệu quả.

Lập kế hoạch & triển khai các kênh tiếp cận đối tác/khách hàng bao gồm chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực Dược phẩm/ Y tế. Xây dựng ngân sách, KPI, thiết lập, theo dõi, tối ưu hóa, báo cáo.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xác định thị trường mục tiêu, phân khúc khách hàng tiềm năng, áp dụng chiến dịch Growth Hacking để đạt được KPI về doanh thu, khách hàng

Lập kế hoạch phát triển thị trường & liên tục khai phá các luồng đối tác, khách hàng mới đồng thời cải tiến cách làm, cách tiếp cận mới với thị trường và khách hàng

Tổ chức triển khai việc kết nối các cá nhân & doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm đẹp, Spa, y tế

Phối hợp với đội ngũ Marketing tổ chức các chương trình, sự kiện trong và ngoài cơ sở

Tuyển dụng, đào tạo, quản lý & điều phối đội ngũ nhân viên phát triển thị trường và nhân viên thuộc phạm vi quản lý

Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động phát triển thị trường, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả.

Báo cáo kết quả hoạt động và chịu trách nhiệm trước BLĐ về doanh số và KPI được giao

Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện, hội thảo, triển lãm.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện các hoạt động phát triển thị trường hiệu quả.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương Có kiến thức và kinh nghiệm về phát triển thị trường, kinh doanh, bán hàng, quản lý. Ưu tiên ứng viên đã từng làm trình dược viên hoặc đã làm các mảng: Spa/ Thẩm mỹ/ Y tế/ FMCG, ... Phong cách làm việc quyết liệt, bám đuổi mục tiêu, nói ít làm nhiều, thực thi tốc độ. Đam mê và tâm huyết với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Thành thạo phân tích & đọc dữ liệu từ các công cụ báo cáo Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt. Kỹ năng giao tiếp & xây dựng quan hệ, đàm phán & chốt Hợp đồng, thuyết phục tốt. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, đào tạo, huấn luyện đội ngũ. Có tinh thần trách nhiệm cao, phong thái chuyên nghiệp, có ý thức cao về tư duy dịch vụ Có thể đi công tác và không ngại đi thị trường

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Có kiến thức và kinh nghiệm về phát triển thị trường, kinh doanh, bán hàng, quản lý.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trình dược viên hoặc đã làm các mảng: Spa/ Thẩm mỹ/ Y tế/ FMCG, ...

Phong cách làm việc quyết liệt, bám đuổi mục tiêu, nói ít làm nhiều, thực thi tốc độ.

Đam mê và tâm huyết với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Thành thạo phân tích & đọc dữ liệu từ các công cụ báo cáo

Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng giao tiếp & xây dựng quan hệ, đàm phán & chốt Hợp đồng, thuyết phục tốt.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, đào tạo, huấn luyện đội ngũ.

Có tinh thần trách nhiệm cao, phong thái chuyên nghiệp, có ý thức cao về tư duy dịch vụ

Có thể đi công tác và không ngại đi thị trường

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Thu nhập gồm: Lương cứng thỏa thuận + phụ cấp + KPI Thưởng hiệu quả công việc (KPI): Theo cơ chế hoa hồng của công ty.. Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty, và cơ chế kinh doanh của cá nhân, bộ phận Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: Bảo hiểm theo quy định của pháp luật, chế độ lễ, phép, tết, nghỉ mát, sinh nhật, phúc lợi ăn trưa nhân viên, hỗ trợ đi lại. Được đào tạo bài bản về các concept quản trị nhân sự BSC, OKR Đào tạo, hỗ trợ xây dựng hệ thống BI, báo cáo dashboard phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng Được đầu tư các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn, kiến thức phát triển cá nhân và các năng lực bổ trợ khác để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty. Được đánh giá minh bạch, rõ ràng kết quả làm việc với hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn của Công ty.

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Thu nhập gồm: Lương cứng thỏa thuận + phụ cấp + KPI

Thưởng hiệu quả công việc (KPI): Theo cơ chế hoa hồng của công ty..

Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty, và cơ chế kinh doanh của cá nhân, bộ phận

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: Bảo hiểm theo quy định của pháp luật, chế độ lễ, phép, tết, nghỉ mát, sinh nhật, phúc lợi ăn trưa nhân viên, hỗ trợ đi lại.

Được đào tạo bài bản về các concept quản trị nhân sự BSC, OKR

Đào tạo, hỗ trợ xây dựng hệ thống BI, báo cáo dashboard phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng

Được đầu tư các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn, kiến thức phát triển cá nhân và các năng lực bổ trợ khác để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty.

Được đánh giá minh bạch, rõ ràng kết quả làm việc với hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin