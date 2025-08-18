Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Công Thái, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
- Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu và thị phần của công ty. Quản lý đội ngũ nhân sự kinh doanh, phát triển khách hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
- Quản lý hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng
- Phân tích và báo cáo kết quả cho Ban giám đốc, đưa ra đề xuất phương hướng hoạt động kinh doanh hiệu quả
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.
- Có kinh nghiệm quản lý trong kinh doanh hoặc vị trí tương đương là ưu thế.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
- Biết sử dụng phần mềm CRM là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng theo dự án lớn, KPI hoặc tăng trưởng khách hàng
- Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ thuật chiếu sáng và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Thưởng lễ, Tết, được tham gia các chương trình du lịch, teambuilding cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
