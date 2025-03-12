Tuyển Trưởng phòng sản xuất Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Đến 1,200 USD

Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)

Mức lương
Đến 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Đến 1,200 USD

- Xử lý và cải thiện các vấn đề phát sinh trong sản xuất
Phân tích các vấn đề phát sinh của sản phẩm do khách hàng phản ánh và đưa ra phương án cải thiện
- Có kỹ năng phân tích thống kê và viết 8D
- Có thể viết SOP quy trình sản xuất sản phẩm
- Có thể viết thông số kỹ thuật quy trình (Kế hoạch kiểm soát)
- Có thể viết, phân tích hiệu ứng và chế độ lỗi tiềm ẩn của quy trình (PFMEA)
- Có năng lực hướng dẫn, đào tạo để sản xuất, chế tạo

Với Mức Lương Đến 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học trở lên
2. Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực sản xuất điện tử
3. Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung giao tiếp tốt.
*** QUYỀN LỢI DÀNH CHO ỨNG VIÊN
- Thử việc nhận 100% lương
- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)
- Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty

Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)

Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất CN01, Khu công nghiệp Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

