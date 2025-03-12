Tuyển Trưởng phòng sản xuất Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Đến 1,200 USD

Mức lương Đến 1,200 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Đến 1,200 USD

- Xử lý và cải thiện các vấn đề phát sinh trong sản xuất

Phân tích các vấn đề phát sinh của sản phẩm do khách hàng phản ánh và đưa ra phương án cải thiện

- Có kỹ năng phân tích thống kê và viết 8D

- Có thể viết SOP quy trình sản xuất sản phẩm

- Có thể viết thông số kỹ thuật quy trình (Kế hoạch kiểm soát)

- Có thể viết, phân tích hiệu ứng và chế độ lỗi tiềm ẩn của quy trình (PFMEA)

- Có năng lực hướng dẫn, đào tạo để sản xuất, chế tạo

1. Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học trở lên

2. Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực sản xuất điện tử

3. Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung giao tiếp tốt.

*** QUYỀN LỢI DÀNH CHO ỨNG VIÊN

- Thử việc nhận 100% lương

- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)

- Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty

Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) Thì Được Hưởng Những Gì

