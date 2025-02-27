Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty TNHH Samas Wiring Systems Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Thanh Liêm, Thanh Tuyền, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tối ưu chi phí.

Quản lý, giám sát dây chuyền sản xuất, sắp xếp và điều động nhân lực hợp lý.

Báo cáo, phân tích đưa ra giải pháp xử lý sự cố sản xuất.

Cải tiến quy trình sản xuất, đề xuất phương án nâng cao năng suất, giảm lỗi sản phẩm.

Đào tạo, đánh giá hiệu suất và xây dựng đội ngũ sản xuất.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo kế hoạch xuất hàng đúng tiến độ.

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Tiếng Hàn thành thạo.

Am hiểu quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, có kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở công ty sản xuất dây dẫn ô tô.

Tại Công ty TNHH Samas Wiring Systems Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn.

Được hưởng các chế độ lao động theo quy định của Pháp luật và của Công ty như: Tham gia bảo hiểm, miễn phí ăn trưa, thâm niên, trung thu, sinh nhật, 30/4, 01/05, 01/06, 08/03, 20/10, 02/09, Tết dương lịch, Tết âm lịch, nghỉ hè,…

Thưởng lương tháng 13 và các chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Samas Wiring Systems Vina

