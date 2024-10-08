Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai công việc theo kế hoạch sản xuất, giao công việc cho các bộ phận, cá nhân trong chuyền
Giám sát tuân thủ các quy trình, theo dõi kiểm tra điều kiện sản , tiêu chuẩn ở trên line
Kiểm tra, phát hiện và báo cáo các bất cập trong sản xuất
Liên hệ với bộ phận xử lý bất thường phát sinh (kế hoạch, kho, ME, QC,...)
Đảm bảo sản lượng, chất lượng và 7S theo kế hoạch
Tiếp nhận, đào tạo, đánh giá nhân sự trong bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 3 nâm trở lên trong các công ty điện tử
Tiếng Trung tốt
Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực)
Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty
Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
Thử việc 100% lương
Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc)
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập WNC
Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty đa quốc gia
Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự
12 ngày nghỉ phép năm kèm các chế độ nghỉ khác như Nghỉ dưỡng đặc biệt / Nghỉ chăm vợ sinh/ Chăm sóc gia đình / Nghỉ ngày đèn đỏ đối với đồng nghiệp nữ...
Tham gia tổng kết cuối năm, ngày hội gia đình, tour du lịch hàng năm, hội thi thể thao, tiệc Giáng sinh, lễ hội khác... cùng công ty
Nghỉ 2 thứ 7/ tháng và tất cả các CN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
