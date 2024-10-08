Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai công việc theo kế hoạch sản xuất, giao công việc cho các bộ phận, cá nhân trong chuyền Giám sát tuân thủ các quy trình, theo dõi kiểm tra điều kiện sản , tiêu chuẩn ở trên line Kiểm tra, phát hiện và báo cáo các bất cập trong sản xuất Liên hệ với bộ phận xử lý bất thường phát sinh (kế hoạch, kho, ME, QC,...) Đảm bảo sản lượng, chất lượng và 7S theo kế hoạch Tiếp nhận, đào tạo, đánh giá nhân sự trong bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 nâm trở lên trong các công ty điện tử Tiếng Trung tốt

Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (Thu nhập xứng đáng với ứng viên có năng lực) Thưởng hiệu suất, thưởng học tập và các khoản thưởng khác theo quy định công ty Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Thử việc 100% lương Tăng lương hàng năm (Nếu bạn thể hiện tốt sẽ được đề xuất linh động trong quá trình làm việc) Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước ngay khi bạn gia nhập WNC Cơ hội học hỏi, làm việc và phát triển trong công ty đa quốc gia Chính sách đào tạo bài bản, rõ ràng phù hợp với quá trình phát triển của nhân sự 12 ngày nghỉ phép năm kèm các chế độ nghỉ khác như Nghỉ dưỡng đặc biệt / Nghỉ chăm vợ sinh/ Chăm sóc gia đình / Nghỉ ngày đèn đỏ đối với đồng nghiệp nữ... Tham gia tổng kết cuối năm, ngày hội gia đình, tour du lịch hàng năm, hội thi thể thao, tiệc Giáng sinh, lễ hội khác... cùng công ty Nghỉ 2 thứ 7/ tháng và tất cả các CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

