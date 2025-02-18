Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC DYNACAST BÌNH MINH làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,200 - 1,500 USD

1. Xây dựng chiến lược nhân sự:

- Phối hợp với Ban lãnh đạo để xây dựng và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn, gắn liền với mục tiêu kinh doanh của công ty.

- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược công ty; xây dựng cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự hàng năm.

2. Hoạt động tuyển dụng:

- Lập ngân sách tuyển dụng hàng năm và xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch tổng thể và tổ chức tuyển dụng nhân sự.

- Triển khai hoạt động tuyển dụng theo kế hoạch hoặc phát sinh theo yêu cầu. Tiến hành phỏng vấn, đánh giá ứng viên đánh giá ứng viên trước khi gửi quyết định tuyển dụng chính thức

- Đảm bảo mọi quy trình tuyển dụng đều tuân thủ các tiêu chuẩn ISO và chính sách của công ty.

3. Quản lý giải quyết các thủ tục, chế độ cho người lao động:

- Quản lý việc tính lương, các chế độ BHXH và các chế độ phúc lợi khác cho người lao động.

- Quản lý việc lập hợp đồng cho người lao động theo quy định của Luật, quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự.

- Quản lý việc giải quyết thôi việc cho người lao động.

4. Xây dựng chính sách và quy trình:

- Xây dựng chính sách nhân sự (quy chế lương, thưởng, phúc lợi, nội quy, quy chế,…) trên cơ sở tuân thủy Pháp luật hiện hành