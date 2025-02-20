Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Trưởng phòng tài chính

- Cà Mau: Ca Mau, Vietnam, Thành phố Cà Mau

*** ỨNG VIÊN QUAN TÂM VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO LINK ĐỂ NHÀ TUYỂN DỤNG GHI NHẬN LÀ HỒ SƠ HỢP LỆ (VUI LÒNG GHI RÕ HỌ TÊN, TIẾNG VIỆT CÓ DẤU)
https://docs.google.com/forms/d/1nfpQnarmgKlLOvld5-ev5l5jUwzV-si7jW2mC5BGFoQ/edit
*** Công việc chính:
- Dự báo xu hướng thị trường (bao gồm cả thị trường nước ngoài với các xu thế thế giới hiện hành).
- Xây dựng dữ liệu Nhà cung cấp/Cơ sở dữ liệu giá (bao gồm cả những Nhà cung cấp nước ngoài).
- Thực hiện kế hoạch mua sắm hàng hoá/thuê dịch vụ của từng đơn hàng (bao gồm cả những đơn hàng với nhà cung cấp nước ngoài).
- Tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp (bao gồm cả việc đàm phán trực tiếp/gián tiếp với nhà cung cấp nước ngoài).
- Quản lý hợp đồng (bao gồm cả việc đọc hiểu/xây dựng hợp đồng với nhà cung cấp nước ngoài).
- Phối hợp nghiệm thu hàng hóa/dịch vụ đã mua sắm/thuê (bao gồm cả công tác logistic/thông quan/nhập khẩu của những đơn hàng nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài).
- Thực hiện thanh/quyết toán đơn hàng mua sắm hàng hóa/thuê dịch vụ.
- Tái đánh giá nhà cung cấp.
- Lưu trữ hồ sơ/tài liệu của Ban.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Trụ sở Chính: Lô D, Khu CN Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau.

