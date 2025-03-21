Tuyển Trưởng phòng tài chính Masan Consumer Holdings làm việc tại Cà Mau thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với Khách hàng.

2. Cập nhật thông tin thị trường để kịp thời điều chỉnh các chương trình bán hàng.

3. Hoàn thành doanh số bán hàng được giao thông qua:

4. Định kỳ ghé thăm các điểm bán hàng trong khu vực phụ trách

5. Giới thiệu các sản phẩm của công ty tại điểm bán hàng.

6. Tư vấn cho khách hàng các chương trình bán hàng trọng điểm.

7. Trưng bày và hướng dẫn chủ cửa hàng trưng bày theo hướng dẫn của công ty.

8. Chăm sóc khách hàng và giải quyết các khiếu nại (nếu có).

9. Tham gia vào các chương trình tung hàng, tiếp thị hàng tại điểm bán theo chương trình của công ty và nhãn hàng.

10. Báo cáo kết quả công việc và đề xuất các giải pháp giúp gia tăng doanh số bán hàng, gia tăng độ phủ.