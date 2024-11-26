Tuyển Trưởng Phòng Tuyển Dụng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Trưởng Phòng Tuyển Dụng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nắm bắt mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên
Phối hợp cùng các đơn vị xây dựng định biên nhân sự tháng/quý/năm
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và ngân sách tuyển dụng năm/quý/tháng
Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực ngắn, trung và dài hạn đáp ứng chiến lược kinh doanh
Triển khai thực hiện và giám sát hoạt động tuyển dụng đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực cho hệ thống (số lượng, chất lượng và tiến độ)
Trực tiếp tuyển dụng các vị trí từ trưởng phòng trở lên của hệ thống
Đo lường, đánh giá hiệu quả tuyển dụng để có giải pháp cải tiến
Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng, mỏ rộng Network trong ngành
Xây dựng, triển khai, đánh giá, cải tiến hệ thống quy trình/quy định/chính sách tuyển dụng
Quản trị vận hành phần mềm phân hệ tuyển dụng của công ty
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự của Phòng tuyển dụng
Tham vấn cho GĐ ban và ban TGĐ về nguồn lực trong tổ chức.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sáng tạo số/công nghệ.
Cầu tiến, ham học hỏi, khả năng kết nối và mở rộng Network tốt
Tư duy nhanh , tích cực, nhạy bén với thị trường lao động, hành động nhanh, quyết liệt và tính cam kết cao
Ngoại ngữ: có thể giao tiếp tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1, CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG
Thu nhập: 20 - 30 triệu + thưởng tháng/quý/năm
Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.
Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)
Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)
2, PHÚC LỢI
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.
Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ
Qũy hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV chính thức và có lý do phù hợp.
3, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
Nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo luôn là quan tâm hàng đầu của Sconnect
Lộ trình công danh rõ ràng:
+ Theo chuyên môn: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao - Chuyên gia - Chuyên gia cấp cao
+ Theo quản lý: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao- Quản lý cấp trung - Quản lý cấp cao - Lãnh đạo cấp trung- Lãnh đạo cấp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: TQ Building, Ngõ 111 Triều Khúc, Triều Khúc, Tân Triều

