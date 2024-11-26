Tuyển Trưởng Phòng Tuyển Dụng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nắm bắt mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên

Phối hợp cùng các đơn vị xây dựng định biên nhân sự tháng/quý/năm

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và ngân sách tuyển dụng năm/quý/tháng

Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực ngắn, trung và dài hạn đáp ứng chiến lược kinh doanh

Triển khai thực hiện và giám sát hoạt động tuyển dụng đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực cho hệ thống (số lượng, chất lượng và tiến độ)

Trực tiếp tuyển dụng các vị trí từ trưởng phòng trở lên của hệ thống

Đo lường, đánh giá hiệu quả tuyển dụng để có giải pháp cải tiến

Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng, mỏ rộng Network trong ngành

Xây dựng, triển khai, đánh giá, cải tiến hệ thống quy trình/quy định/chính sách tuyển dụng

Quản trị vận hành phần mềm phân hệ tuyển dụng của công ty

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự của Phòng tuyển dụng

Tham vấn cho GĐ ban và ban TGĐ về nguồn lực trong tổ chức.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng Cử nhân trở lên thuộc chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sáng tạo số/công nghệ.

Cầu tiến, ham học hỏi, khả năng kết nối và mở rộng Network tốt

Tư duy nhanh , tích cực, nhạy bén với thị trường lao động, hành động nhanh, quyết liệt và tính cam kết cao

Ngoại ngữ: có thể giao tiếp tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1, CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Thu nhập: 20 - 30 triệu + thưởng tháng/quý/năm

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)

Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)

2, PHÚC LỢI

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ

Qũy hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV chính thức và có lý do phù hợp.

3, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

Nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo luôn là quan tâm hàng đầu của Sconnect

Lộ trình công danh rõ ràng:

+ Theo chuyên môn: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao - Chuyên gia - Chuyên gia cấp cao

+ Theo quản lý: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cấp cao- Quản lý cấp trung - Quản lý cấp cao - Lãnh đạo cấp trung- Lãnh đạo cấp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.