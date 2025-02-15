Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN SENOCA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25k/h + thưởng KPI; Được đào tạo bài bản về chuyên môn; Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm; Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, thoải mái; Có hỗ trợ dấu mộc thực tập; Khuyến khích đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tìm kiếm và giới thiệu chương trình du học nghề;

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với Học viên;

Tư vấn, giải đáp các vấn đề thắc mắc của Học viên;

Chăm sóc Học viên trước, trong và sau quá trình sử dụng dịch vụ;

Lập kế hoạch công việc tuần và tháng nhằm đảm bảo đạt được chỉ tiêu đã đề ra;

Đề xuất giải pháp cải thiện tiến độ/hiệu quả kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2, 3, 4 chuyên ngành Giáo dục, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Giao tiếp qua điện thoại tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe;

Kỹ năng tìm kiếm và thuyết phục;

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý thông tin và tư vấn hiệu quả;

Thành thạo công cụ văn phòng như: Google Sheets, Excel, Word;

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SENOCA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 - 5 triệu VND

Lương cứng: 2 - 2.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SENOCA GROUP

