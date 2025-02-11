Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
I. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
- Trường Trung học Vinschool Times City - Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Tổ chức cố vấn theo nhóm và cố vấn cá nhân học sinh về các lựa chọn ngành nghề, trường học
- Hỗ trợ học sinh trong việc lập mục tiêu và kế hoạch học tập cá nhân
- Tư vấn giải quyết các vấn đề khó khăn có thể xảy ra với học sinh trong quá trình học tập
- Giúp học sinh kết nối các nhu cầu học tập của mình với Giáo viên, Ban Giám Hiệu và Phụ huynh
- Phân tích dữ liệu học sinh để xác định vấn đề, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp cho Ban Giám Hiệu
- Tư vấn chuẩn bị vào Đại học (chọn ngành, trường, chuẩn bị hồ sơ, viết thư giới thiệu…)
- Kết nối với các cơ sở giáo dục Đại học trong và ngoài nước về các chương trình học, định hướng nghề nghiệp và tuyển sinh.
- Quản lí hồ sơ quá trình rèn luyện và học tập của học sinh
III. QUYỀN LỢI
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, cực kỳ cạnh tranh
- Chế độ tiền thưởng và nâng lương: Thưởng tháng lương 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần, quà các ngày lễ trong năm
