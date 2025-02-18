Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nhật Hàn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nhật Hàn
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nhật Hàn

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nhật Hàn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 47 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn dịch vụ du học Hàn Quốc là chính, ngoài ra có thời gian tư vấn thêm thị trường Nhật Bản, Đài Loan.
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng (KH) tiềm năng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ du học qua các hình thức: KH đến trực tiếp văn phòng, qua điện thoại/Telesales, qua các kênh online/ LiveChat, Fanpage, Zalo, Email...
Giải đáp thắc mắc cho KH về sản phẩm và dịch vụ du học.
Tham gia xây dựng, triển khai các event tuyển sinh, event nội bộ, các chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ du học.
Sẵn sàng đi công tác, sự kiện khi có yêu cầu.
Hỗ trợ cố vấn về ý tưởng, xu thế hiện tại trong công tác truyền thông và tuyển sinh.
Chủ động tìm kiếm KH thông qua triển khai kênh CTV và các mối quan hệ khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Thành thạo vi tính văn phòng và sử dụng internet.
Ưu tiên biết thêm các công cụ thiết kế, xử lý phim ảnh...
Nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao trong công việc, có thái độ ứng xử nhẹ nhàng, đúng mực.
Có khả năng trình bày thuyết phục trước đám đông.
Có kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm.
Khả năng giao tiếp tốt. Yêu thích việc giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Ưu tiên có hiểu biết về marketing/truyền thông/quảng cáo.
Trung thực, chịu khó, có tinh thần học hỏi, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, quyết đoán.

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nhật Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cứng + Phụ cấp + Hoa hồng KPI. Tổng thu nhập khởi điểm từ 8 triệu đến 30 triệu đồng / tháng.
Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều bạn trẻ.
Hưởng mức lương cứng cùng lương chỉ tiêu kinh doanh theo số lượng.
Được đóng bảo hiểm và các chế độ như luật lao động quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nhật Hàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nhật Hàn

Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Nhật Hàn

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 47 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

