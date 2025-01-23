Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
- Đồng Nai: Lô 34, Đường D3, KCN Nhơn Trạch II
- Lộc Khang , XÃ PHÚ HỘI, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Quản lý vận hành Dự án Bất động sản công nghiệp
Chịu trách nhiệm đối với công tác kiểm tra vận hành hằng ngày/ tuần/ tháng/ năm nhằm đảm bảo hệ thống, hạ tầng kỹ thuật hoạt động ổn định, phát hiện kịp thời các rủi ro.
Giám sát nhà thầu bảo trì, sữa chữa và cải tạo của Dự án
Sửa chữa các hư hỏng nhỏ/ trung bình của cơ sở vật chất/hạ tầng, thiết bị và hệ thống kỹ thuật
Thực hiện các phương án ứng phó rủi ro cho Dự án: PCCC, Tràn nước, chập điện...
Quản lý an toàn PCCC, an toàn lao động và môi trường cho Dự án
Thực hiện các báo cáo theo định kỳ và đột xuất
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, trung cấp các chuyên ngành kỹ thuật Điện, Điện tử, HVAC
Kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp.
Tin học: MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
Làm việc tại: KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai
Ưu tiên:
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý vận hành kỹ thuật tòa nhà: Giám sát kỹ thuật, trưởng ca kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật
Ứng viên từng nhân viên thi công hạng mục MEP trong lĩnh vực xây dựng công trình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, T2 - T7
Phúc lợi: Đầy đủ phúc lợi theo luật định, Lương thưởng tháng 13-14, Thưởng lễ, Team building.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
