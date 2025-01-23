Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 34, Đường D3, KCN Nhơn Trạch II - Lộc Khang , XÃ PHÚ HỘI, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Quản lý vận hành Dự án Bất động sản công nghiệp

Chịu trách nhiệm đối với công tác kiểm tra vận hành hằng ngày/ tuần/ tháng/ năm nhằm đảm bảo hệ thống, hạ tầng kỹ thuật hoạt động ổn định, phát hiện kịp thời các rủi ro.

Giám sát nhà thầu bảo trì, sữa chữa và cải tạo của Dự án

Sửa chữa các hư hỏng nhỏ/ trung bình của cơ sở vật chất/hạ tầng, thiết bị và hệ thống kỹ thuật

Thực hiện các phương án ứng phó rủi ro cho Dự án: PCCC, Tràn nước, chập điện...

Quản lý an toàn PCCC, an toàn lao động và môi trường cho Dự án

Thực hiện các báo cáo theo định kỳ và đột xuất

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 22 đến 45 tuổi

Tốt nghiệp Cao Đẳng, trung cấp các chuyên ngành kỹ thuật Điện, Điện tử, HVAC

Kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp.

Tin học: MS Office (Word, Excel, Powerpoint)

Làm việc tại: KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai

Ưu tiên:

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý vận hành kỹ thuật tòa nhà: Giám sát kỹ thuật, trưởng ca kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật

Ứng viên từng nhân viên thi công hạng mục MEP trong lĩnh vực xây dựng công trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Thử việc: 2 tháng

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, T2 - T7

Phúc lợi: Đầy đủ phúc lợi theo luật định, Lương thưởng tháng 13-14, Thưởng lễ, Team building.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin