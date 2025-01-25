Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: + Thu nhập hấp dẫn deal theo năng lực + Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao. + Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. + Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt. + Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân. + Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động. + Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đào taọ, quản lý QLV, sale trong việc: Tìm kiếm và tư vấn bán hàng trực tiếp cho hộ gia đình trong khu vực được phân công.

- Đào tạo, quản lý QLV, sale trong việc ký kết hợp đồng lắp đặt máy và giới thiệu gói dịch vụ của công ty (thay lõi, bảo trì bảo dưỡng)

- Làm việc với bộ phận đối ngoại để đảm bảo tiến độ xin chính quyền đủ lịch để đội ngũ sale có người dẫn đi bán hàng

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Tìm kiếm, tuyển dụng QLV, sale để đảm bảo định biên và hiệu quả hoạt động của Vùng chịu trách nhiệm quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tối thiểu kinh nghiệm 2 năm ở vị trí TPKD

+ Chấp nhận đi công tác nhiều ngày liên tục

+ Tinh thần trách nhiệm, vượt khó, kiên trì

+ Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.

+ Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ.

+ Có thể làm việc với áp lực công việc cao.

+ Có kinh nghiệm triển khai hoạt động bán hàng kết hợp với chính quyền là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

