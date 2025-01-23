Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 17 Triệu

Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Cụm KCN Dốc 47, Tam Phước, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật
Thiết kế, tiếp nhận và xử lý 3D, triển khai thiết kế 2D, chi tiết bản vẽ rời, bóc tách bản vẽ chi tiết sát với yêu cầu đặt ra của sản phẩm.
Đo đạc, khảo sát chi tiết đảm bảo độ chính xác trong kích thước, cấu tạo bản vẽ.
Triển khai sản xuất mẫu, theo dõi, nghiệm thu mẫu và phản hồi khi có vấn đề. Đề xuất thay đổi và cải tiến sản phẩm nếu chưa hợp lý.
Phối hợp làm việc các bộ phận có liên quan về chất liệu, màu sắc... để hoàn thiện bảng mẫu sản phẩm, phương án thi công tối ưu nhằm đảm bảo thiết kế ra đúng nhất.
Lập định mức & công đoạn sản xuất của sản phẩm.
Xuất file sản xuất từ phần mềm thiết kế cho bộ phận sản xuất,truyền đạt thông tin,hỗ trợ bộ phận sản xuất.
Đề xuất các nguyên vật liệu, công cụ hỗ trợ sản xuất cho sản phẩm mới (nếu có).
Thường xuyên trao đổi và học hỏi cùng nhóm kỹ thuật và sản xuất để đảm bảo các khâu thiết kế được kết nối thông suốt, giảm thiểu chênh lệch và sai lỗi.
Tiếp nhận phản hồi từ bộ phận sản xuất và khách hàng để đưa ra các giải pháp tối ưu và cải tiến sản phẩm, đảm bảo quá trình sản xuất dễ dàng và tiết kiệm thời gian.
Cập nhật các xu hướng thiết kế mới, tối ưu.
Thiết kế các đồ gá (JIG) để triển khai sản xuất sản phẩm
Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Trung cấp trở lên
02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí thiết kế kỹ thuật, R&D tại doanh nghiệp sản xuất (lĩnh vực nội thất là một lợi thế).
Sử dụng thành thạo Excel, Autocad 2D, Solidworks (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Solidworks Professional).

Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo chính sách phúc lợi của Công ty;.
Lương tháng 13. Các chế độ thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, đau ốm, Xét tăng lương hằng năm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
Cơm trưa và chỗ ở miễn phí cho nhân viênDu lịch hằng năm cùng Công ty;
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 112/9 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

