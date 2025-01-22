Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- KCN Nhơn Trạch 2

- Lộc Khang, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Theo dõi & báo cáo công nợ mua, bán
Theo dõi nhập kho vật liệu, đối chiếu công nợ với sổ sách
Theo dõi & báo cáo tiền thu, chi trong tháng
Các công việc khác do Kế toán trưởng giao

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Có ít nhất 1 kinh nghiệm kế toán
- Kỹ năng: Word, Excel thành thạo

Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm
- Phụ cấp
- Xe đưa đón
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Phụ cấp thâm niên
- Nghỉ phép năm
- CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

