Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên - Có ít nhất 1 kinh nghiệm kế toán - Kỹ năng: Word, Excel thành thạo

Theo dõi & báo cáo công nợ mua, bán Theo dõi nhập kho vật liệu, đối chiếu công nợ với sổ sách Theo dõi & báo cáo tiền thu, chi trong tháng Các công việc khác do Kế toán trưởng giao

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI