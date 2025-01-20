Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DAESUN VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DAESUN VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DAESUN VINA
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY TNHH DAESUN VINA

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH DAESUN VINA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu Công Nghiệp Thạch Phú, Xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sắp xếp hàng hóa: Khoa học, gọn gàng, đảm bảo đúng quy định, quy trình bảo quản phù hợp với từng loại hàng hoá
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng hoá: Tiếp nhận, kiểm tra các hoá đơn chứng từ có liên quan khi nhập xuất hàng hóa theo quy định
Ghi chép, theo dõi số lượng hàng hoá xuất nhập tồn kho hằng ngày và đối chiếu với số liệu nhập xuất tồn kho trên hệ thống ERP, nếu có chênh lệch tìm hiểu, báo lên cấp trên phụ trách và điều chỉnh (nếu cần)
Gửi báo cáo tồn kho hàng ngày lên nhóm công việc ( Zalo)
Thực hiện báo cáo nhập xuất, tồn theo quy định
Chủ động phối hợp với Lái xe tháo dỡ hàng, sắp xếp hàng lên xe kịp thời đảm bảo tiết kiệm chi phí. Trong trường hợp thiếu nhân lực cần
Thực hiện một số nhiệm vụ khác: Trong quá trình làm việc sẽ phát sinh sự cố nên quản lý kho cần đưa ra những giải pháp khắc phục phù hợp
:

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán ... hoặc chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương làm thủ kho.
Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm quản lý kho;
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, sức khỏe tốt;
Có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DAESUN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 12 -15 triệu/ tháng + tháng lương thứ 13
Tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ - theo lương thực tế
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
Môi trường làm việc nước ngoài, thân thiên và chuyên nghiệp, tham gia các hoạt động du lịch, team building và hoạt động văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAESUN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DAESUN VINA

CÔNG TY TNHH DAESUN VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Hà Nội: số 2 ngõ 2 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

