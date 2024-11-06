Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học MindX Technology School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại MindX Technology School
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 618 Ba Tháng Hai, Quận 10
Mô Tả Công Việc
Phối hợp với giảng viên tổ chức các buổi học trải nghiệm: Tạo hứng khởi cho phụ huynh & bé, đồng thời đánh giá năng lực học viên để tư vấn hoạch định lộ trình học cụ thể. Đánh giá mức độ hài lòng của bé & phụ huynh với các buổi trải nghiệm để cải thiện dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng sau trải nghiệm nhằm tư vấn khóa học phù hợp tái ký lộ trình.
Thực hiện các thủ tục nhập học.
Yêu Cầu Công Việc
Ứng viên có trên 2-5 tháng kinh nghiệm về tư vấn/ telesale mảng giáo dục, ngân hàng, tín dụng, tài chính, BĐS, ...
Có kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt bát, tiếp thu nhanh
Làm việc nhóm tốt
Ngoại hình dễ nhìn
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không bị vùng miền
Có laptop cá nhân.
Quyền Lợi
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.
Ưu đãi học phí, miễn phí sử dụng dịch vụ tiện ích co-working space tại các phân khúc khác của công ty
Ưu đãi học phí cho con của người lao động theo quy định chung của công ty
Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức;
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ...;
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI