Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học MindX Technology School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 618 Ba Tháng Hai, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phối hợp với giảng viên tổ chức các buổi học trải nghiệm: Tạo hứng khởi cho phụ huynh & bé, đồng thời đánh giá năng lực học viên để tư vấn hoạch định lộ trình học cụ thể. Đánh giá mức độ hài lòng của bé & phụ huynh với các buổi trải nghiệm để cải thiện dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng sau trải nghiệm nhằm tư vấn khóa học phù hợp tái ký lộ trình.

Thực hiện các thủ tục nhập học.

Ứng viên có trên 2-5 tháng kinh nghiệm về tư vấn/ telesale mảng giáo dục, ngân hàng, tín dụng, tài chính, BĐS, ...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt bát, tiếp thu nhanh

Làm việc nhóm tốt

Ngoại hình dễ nhìn

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không bị vùng miền

Có laptop cá nhân.

Tại MindX Technology School Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.

Ưu đãi học phí, miễn phí sử dụng dịch vụ tiện ích co-working space tại các phân khúc khác của công ty

Ưu đãi học phí cho con của người lao động theo quy định chung của công ty

Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức;

Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ...;

