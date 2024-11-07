Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, số 15 ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy

Tìm kiếm khách hàng, gọi điện cho khách hàng tiềm năng theo dữ liệu data có sẵn

Gặp gỡ, tư vấn dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập

Trao đổi và tư vấn với khách hàng về các dịch vụ liên quan đến Luật doanh nghiệp và Kế toán thuế do công ty cung cấp

Đàm phán, soạn thảo hợp đồng, theo dõi hợp đồng với khách hàng.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Độ tuổi 22-29, Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh...

Trình độ cao đẳng trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu, hướng dẫn xuyên suốt quá trình làm việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng + Lương KPI (doanh số) + Thưởng

Thu nhập trung bình từ 8 triệu – 15 triệu/tháng

Hỗ trợ điện thoại: 200.000 đ/ tháng

Hỗ trợ ăn trưa: 30.000 đ/ngày

Gửi xe free

Thưởng theo năm

Được hưởng chế độ nghỉ mát theo quy chế công ty

Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thử việc tháng: Hưởng lương 85% mức lương cơ bản

Xét duyệt tăng lương 6 tháng/ lần

Chế độ nghỉ phép: theo quy định theo pháp luật

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển chuyên môn và kỹ năng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

