Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, số 15 ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, gọi điện cho khách hàng tiềm năng theo dữ liệu data có sẵn
Gặp gỡ, tư vấn dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập
Trao đổi và tư vấn với khách hàng về các dịch vụ liên quan đến Luật doanh nghiệp và Kế toán thuế do công ty cung cấp
Đàm phán, soạn thảo hợp đồng, theo dõi hợp đồng với khách hàng.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 22-29, Không yêu cầu kinh nghiệm.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh...
Trình độ cao đẳng trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu, hướng dẫn xuyên suốt quá trình làm việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng + Lương KPI (doanh số) + Thưởng
Thu nhập trung bình từ 8 triệu – 15 triệu/tháng
Hỗ trợ điện thoại: 200.000 đ/ tháng
Hỗ trợ ăn trưa: 30.000 đ/ngày
Gửi xe free
Thưởng theo năm
Được hưởng chế độ nghỉ mát theo quy chế công ty
Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Thử việc tháng: Hưởng lương 85% mức lương cơ bản
Xét duyệt tăng lương 6 tháng/ lần
Chế độ nghỉ phép: theo quy định theo pháp luật
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển chuyên môn và kỹ năng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VINATA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15 ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

