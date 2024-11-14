Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Toà báo Nông thôn ngày nay, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Xây dựng kênh bán hàng Thương mại điện tử (trên các sàn Shopee, Lazada, Tiktok...)

- Thiết lập và quản lý các gian hàng trực tuyến của công ty trên các sàn Thương mại

điện tử: chịu trách nhiệm về hình ảnh, nội dung, giá, tồn kho.

- Xây dựng kế hoạch hàng hóa, chương trình khuyến mãi, voucher, quà tặng và giảm

giá hàng tháng.

- Thường xuyên cập nhật các thay đổi, giấy tờ liên quan trong quy định, chính sách

bán hàng của các sàn.

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các sản phẩm phù

hợp với chiến lược bán hàng của công ty và sàn đang phụ trách.

- Đề xuất các phương án cải thiện chỉ số vận hành - Tỷ lệ tương tác khách hàng, giá

trị trung bình đơn, lãi gộp trên sàn.

- Chủ động tương tác với sàn để kết nối, đàm phán nhân viên phụ trách sàn để gia

tăng quyền lợi hiển thị, ưu đãi trong các chương trình bán hàng của đối tác.

- Báo cáo về doanh thu, số lượng đơn hàng, traffic cho ban lãnh đạo công ty.

- Hàng tháng đối chiếu doanh số bán hàng và công nợ với kế toán công nợ.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tốt nghiệp đại học/cao đẳng

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vận hành sàn TMĐT trở lên. Đã từng triển khai bán hàng

thành công trên các sàn Shopee, Lazada, Tiktok.

- Chỉnh sửa hình ảnh cơ bản (Canva, Photoshop)

- Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu trên các kênh thương mại điện tử

- Thông minh, nhanh nhẹn và trách nhiệm cầu tiến.

- Tự chủ động phương tiện làm việc: Laptop

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB 08 - 11tr (tùy năng lực) + Phụ cấp ăn trưa gửi xe + KPI vị trí + thưởng KPIs

doanh số

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết; PC ăn trưa, du lịch, nghỉ mát, teambuiding

- Được cử đi học các lớp chuyên sâu, nâng cao chuyên môn và năng lực quản lý.

- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển năng lực theo khả năng từng

cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO

