Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà 36/45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng để chốt deal
Lập kế hoạch tiếp cận, lên phương án chào thuê khách hàng tiềm năng; chăm sóc và hỗ trợ các khách hàng hiện tại
Tư vấn dự án, đàm phán, ký HĐ thuê với khách hàng; chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát thu tiền cọc hợp đồng
Quản lý và theo dõi thường xuyên các khách hàng hiện tại
Tạo cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật và lưu trữ
Phát triển, mở rộng mạng lưới khách hàng mới
Phát triển kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về diện tích cho thuê được theo kế hoạch được giao
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing
Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp
Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng quý, thưởng năm, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng nóng theo kết quả Kinh doanh.
Được hướng dẫn, đào tạo các kiến thức về sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, đàm phán với Khánh hàng, trở thành chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp.
Làm việc một cách chủ động theo cách của riêng mình, chủ động đề xuất các biện pháp nhằm phát triển công việc.
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh hoặc các vị trí cấp cao khác.
Được hưởng chế độ BHXH, cơ chế phúc lợi đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ.
Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: teambuilding, du lịch hằng năm, event nội bộ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
