Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH TabTab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 36/45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng để chốt deal

Lập kế hoạch tiếp cận, lên phương án chào thuê khách hàng tiềm năng; chăm sóc và hỗ trợ các khách hàng hiện tại

Tư vấn dự án, đàm phán, ký HĐ thuê với khách hàng; chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát thu tiền cọc hợp đồng

Quản lý và theo dõi thường xuyên các khách hàng hiện tại

Tạo cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật và lưu trữ

Phát triển, mở rộng mạng lưới khách hàng mới

Phát triển kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về diện tích cho thuê được theo kế hoạch được giao

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing

Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Không giới hạn thu nhập,từ 15 - 50 triệu/tháng thay đổi theo doanh số đạt được, lương cứng 6-10tr + hoa hồng 15-30%.

Thưởng quý, thưởng năm, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng nóng theo kết quả Kinh doanh.

Được hướng dẫn, đào tạo các kiến thức về sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, đàm phán với Khánh hàng, trở thành chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp.

Làm việc một cách chủ động theo cách của riêng mình, chủ động đề xuất các biện pháp nhằm phát triển công việc.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh hoặc các vị trí cấp cao khác.

Được hưởng chế độ BHXH, cơ chế phúc lợi đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ.

Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: teambuilding, du lịch hằng năm, event nội bộ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TabTab Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin