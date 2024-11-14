Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC HẢI INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa GTC, Khu đô thị Galaxy 6, 69 Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên nhận cọc, giữ chỗ, và và các chứng từ liên quan;

- Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của bộ phận kinh doanh theo chỉ đạo của BGĐ;

- Cập nhật tình trạng sản phẩm, giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm;

- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng cho BGĐ;

- Tham gia các event mở bán, đặt chỗ của các dự án;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí sales admin BĐS

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ...), lưu trữ và soạn thảo văn bản tốt

- Kỹ năng Xử lý tình huống tốt

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC HẢI INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 vnđ

- Thưởng hấp dẫn: theo năng lực làm việc, hiệu quả hàng năm, thưởng dự án, thưởng thành tích đặc biệt, thưởng theo xếp loại thi đua.

- Được xét tăng lương hàng năm, tùy theo năng lực và hiệu quả trong công việc)

- Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ, Tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

- Teambuilding, Du lịch hàng năm.

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC HẢI INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin