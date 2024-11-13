Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH CÁC KIỂU VIỆT XỊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô số 3 cụm công nghiệp Lai Xá - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức, Hoài Đức, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Công ty Vixi là đơn vị liên kết của Cộng Cà phê chuyên sản xuất Trà và Cà phê cần tuyển 1 Chuyên viên Sales admin với mô tả công việc như sau:

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ tư vấn sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng, thuyết phục khách hàng mua dịch vụ, ký kết hợp đồng, hoàn tất thủ tục đăng ký, nhận thanh toán

Là cầu nối để thiết lập những cuộc hẹn giữa các nhân viên Sales với các khách hàng tiềm năng

Giải đáp các thắc mắc, các yêu cầu của khách hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của Công ty

Cập nhật thông tin thay đổi giá bán. Theo sát các chương trình khuyến mại, việc thay đổi ưu đãi của Công ty để thông báo cho khách hàng kịp thời

Theo dõi, đốc thúc để thu hồi công nợ từ khách hàng, theo dõi tiến độ thanh toán

Soạn thảo, quản lý các văn bản hành chính về hoạt động kinh doanh của phòng Kinh doanh như: làm báo giá, hợp đồng, thư chào hàng

Xử lý công văn, giấy tờ, hồ sơ liên quan đến khách hàng: hợp đồng, đặt cọc,...

2. Giải quyết các vấn đề khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ trong quá trình bán hàng

Tiếp nhận và trả lời thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ

Phối hợp với các cá nhân/bộ phân liên quan giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc huỷ đơn hàng

3. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Thực hiện CSKH theo quy trình, quy định

Gửi các chương trình khuyến mại, quà tặng thông qua các kênh được phụ trách tới Khách hàng...

4. Tìm kiếm NVL, bao bì, hàng hoá thương mại khác phục vụ công việc lên sản phẩm mẫu của Phòng Kinh Doanh

Tìm kiếm phát triển nhà cung cấp, liên hệ nhà cung cấp mua hàng theo kế hoạch bán hàng

Lập bảng tiêu chí đánh giá chất lượng, chịu trách nhiệm về chất lượng được thu mua đúng theo yêu cầu

Lưu trữ, bảo mật các chứng từ, hồ sơ đúng theo quy định

5. Báo cáo và các công việc khác

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ,ĐH chuyên ngành kinh tế, QTKD, Thương mại,... hoặc các ngành nghề khác có liên quan

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng

Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực

Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống

Tại CÔNG TY TNHH CÁC KIỂU VIỆT XỊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-12 triệu + Phụ cấp ăn trưa + thưởng hiệu quả tháng

Thời gian làm việc: 8h25 - 17h30 thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/tháng (thứ 7 đầu tháng và thứ 7 cuối tháng)

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, chế độ theo luật lao động

Tham gia các hoạt động của công ty hàng năm như du lịch, khám sức khỏe định kỳ, gói khám sức khỏe dành cho trưởng bộ phận...

Đánh giá điều chỉnh tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÁC KIỂU VIỆT XỊN

