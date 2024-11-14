Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 19, Tòa nhà văn phòng Ngọc Khánh, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lập báo giá, hợp đồng, đề xuất bán hàng

Nhận và xử lý đơn hàng, điều phối sản xuất, lên kế hoạch giao hàng

Nhập đơn hàng SO, PO vào hệ thống

Phối hợp và theo dõi các đơn hàng cần được giao, theo dõi tiến độ giao hàng từng đơn hàng

Lập báo cáo số liệu hàng tuần, hàng tháng

Theo dõi tiền về và giao hàng đối chiếu check công nợ với kế toán công nợ

Quản lý thông tin hồ sơ của khách hàng, lưu chứng từ

Lập và hoàn thanh hồ sơ thanh toán với khách hàng

Chuẩn bị các bộ chứng từ cần thiết cho việc giao hàng

Các công việc khác hỗ trợ Team và công việc được yêu cầu từ trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hành chính xử lý chứng từ

Xử lý và process đơn hàng

Làm việc tương tác với các nhà cung cấp (options)

Ưu tiên Nam

Nhanh nhẹn, Hòa Đồng, Khả năng tương tác tốt, Làm việc đội nhóm

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc

Thành thạo vi tính VP, yêu cầu bắt buộc thành thạo MS Excel

Lập báo cáo theo yêu cầu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia BHSK 24/7 (Cấp 7) ngay khi bắt đầu nhận việc

Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm

Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Lương 10 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin