Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 19, Tòa nhà văn phòng Ngọc Khánh, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lập báo giá, hợp đồng, đề xuất bán hàng
Nhận và xử lý đơn hàng, điều phối sản xuất, lên kế hoạch giao hàng
Nhập đơn hàng SO, PO vào hệ thống
Phối hợp và theo dõi các đơn hàng cần được giao, theo dõi tiến độ giao hàng từng đơn hàng
Lập báo cáo số liệu hàng tuần, hàng tháng
Theo dõi tiền về và giao hàng đối chiếu check công nợ với kế toán công nợ
Quản lý thông tin hồ sơ của khách hàng, lưu chứng từ
Lập và hoàn thanh hồ sơ thanh toán với khách hàng
Chuẩn bị các bộ chứng từ cần thiết cho việc giao hàng
Các công việc khác hỗ trợ Team và công việc được yêu cầu từ trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hành chính xử lý chứng từ
Xử lý và process đơn hàng
Làm việc tương tác với các nhà cung cấp (options)
Ưu tiên Nam
Nhanh nhẹn, Hòa Đồng, Khả năng tương tác tốt, Làm việc đội nhóm
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc
Thành thạo vi tính VP, yêu cầu bắt buộc thành thạo MS Excel
Lập báo cáo theo yêu cầu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia BHSK 24/7 (Cấp 7) ngay khi bắt đầu nhận việc
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm
Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Lương 10 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: ĐƯỜNG SỐ 9, KCN BIÊN HÒA 1, PHƯƠNG AN BÌNH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

