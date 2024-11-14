Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
1. Công tác Quản trị hợp đồng
Soạn thảo Hợp đồng, các Biên bản/ tài liệu: công văn, biên bản họp, Biên bản bàn giao, Biên bản nghiệm thu...Đảm bảo đầy đủ và đúng theo yêu cầu của hợp đồng.
Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng (triển khai, nghiệm thu, xuất hóa đơn... ).
Đốc thúc các bộ phận liên quan để đảm bảo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của hợp đồng
Thực hiện báo cáo công việc, xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng
Phối hợp với các đơn vị nội bộ và khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.
2. Công tác hỗ trợ kinh doanh
Liên hệ với đối tác/khách hàng để setup lịch họp, làm cầu nối giữa hai bên trong quá trình sales dự án,,....
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Soạn thảo báo giá, format tài liệu liên quan
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, hoạt bát, ưa nhìn
Khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc
Khả năng xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc rõ ràng
Có khả năng phân tích, tổng hợp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có nhiều cơ hội được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình học việc
