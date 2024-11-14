Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà Việt, Số 1, Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

1. Công tác Quản trị hợp đồng

Soạn thảo Hợp đồng, các Biên bản/ tài liệu: công văn, biên bản họp, Biên bản bàn giao, Biên bản nghiệm thu...Đảm bảo đầy đủ và đúng theo yêu cầu của hợp đồng.

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng (triển khai, nghiệm thu, xuất hóa đơn... ).

Đốc thúc các bộ phận liên quan để đảm bảo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của hợp đồng

Thực hiện báo cáo công việc, xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng

Phối hợp với các đơn vị nội bộ và khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

2. Công tác hỗ trợ kinh doanh

Liên hệ với đối tác/khách hàng để setup lịch họp, làm cầu nối giữa hai bên trong quá trình sales dự án,,....

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Soạn thảo báo giá, format tài liệu liên quan

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới ra trường tốt nghiệp ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh

Nhanh nhẹn, hoạt bát, ưa nhìn

Khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc

Khả năng xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc rõ ràng

Có khả năng phân tích, tổng hợp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 5 ngày/tuần (nghỉ thứ 7, chủ nhật

Có nhiều cơ hội được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình học việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company

