Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 622 Kim Giang, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận
Báo giá
Quản lý data khách hàng;
Thực hiện các thủ tục cần thiết: hợp đồng, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ team kinh doanh các phát sinh liên quan dự án
Tổng hợp, tính hoa hồng; báo cáo bán hàng cho các cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, trung thực
Thành thạo tin học văn phòng
Có thể gắn bó lâu dài
Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thu nhập 7 triệu – 10 triệu/tháng tùy theo vị trí được tiếp nhận.
- Thời gian làm: , từ thứ 2 đến thứ 7, từ 08h-17h hàng ngày.
- Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.
- Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
