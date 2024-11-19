Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 622 Kim Giang, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo giá

Quản lý data khách hàng;

Thực hiện các thủ tục cần thiết: hợp đồng, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ team kinh doanh các phát sinh liên quan dự án

Tổng hợp, tính hoa hồng; báo cáo bán hàng cho các cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, trung thực

Thành thạo tin học văn phòng

Có thể gắn bó lâu dài

Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thu nhập 7 triệu – 10 triệu/tháng tùy theo vị trí được tiếp nhận.

- Thời gian làm: , từ thứ 2 đến thứ 7, từ 08h-17h hàng ngày.

- Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.

- Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Hồng Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin