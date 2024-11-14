Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa B, TTTM Tasco Mall, 07 - 09 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Đối soát công nợ trên sàn TMĐT, vận chuyển.

- Thu ngân: up giá sản phẩm, thu tiền trên phần mềm bán hàng.

- Đóng gói hàng hóa của kênh online.

- Kiểm tra và cập nhật chính xác số liệu doanh thu từ bán hàng của bộ phận Sales online hàng ngày.

- Thực hiện một số công việc trình ký giấy tờ chung cho bộ phận và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng kinh doanh online.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm đối soát công nợ trong mảng kinh doanh online.

- Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán kho/ sales admin/ kinh nghiệm làm việc sàn thương mại điện tử.

- Biết sử dụng microsoft excel đủ phục vụ công việc. Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc.

- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận.

Tại Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : LC 8-10M + thưởng.

- Thưởng năm, tháng lương 13: theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc.

- Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh của Công ty.

- Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thể Thao Sông Hồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin