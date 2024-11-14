Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Căn nhà liền kề R1.6
- Dự án The Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Dự toán/báo giá dự thầu
- Lập, hoàn thiện hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư
- Triển khai thực hiện đấu thầu cho các gói thầu theo sự phân công
- Cập nhật thông tin về các gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Xử lý các tình huống, công việc phát sinh trong quá trình triển khai dự án
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên nữ: Dưới 30 tuổi
- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành
- Đã có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Có thái độ làm việc tốt, ứng xử nhanh nhẹn, linh hoạt, khéo léo.
- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành
- Đã có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Có thái độ làm việc tốt, ứng xử nhanh nhẹn, linh hoạt, khéo léo.
Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương CB: 10 - 12Tr + Hoa hồng dự án
10 - 12Tr + Hoa hồng dự án
- Cơ hội tăng lương theo quy mô phát triển của Công ty và năng lực làm việc của bản thân.
- Được đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng.
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định.
10 - 12Tr + Hoa hồng dự án
- Cơ hội tăng lương theo quy mô phát triển của Công ty và năng lực làm việc của bản thân.
- Được đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng.
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI