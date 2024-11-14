Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn nhà liền kề R1.6 - Dự án The Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc

- Dự toán/báo giá dự thầu

- Lập, hoàn thiện hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư

- Triển khai thực hiện đấu thầu cho các gói thầu theo sự phân công

- Cập nhật thông tin về các gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Xử lý các tình huống, công việc phát sinh trong quá trình triển khai dự án

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên nữ: Dưới 30 tuổi

- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành

- Đã có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Có thái độ làm việc tốt, ứng xử nhanh nhẹn, linh hoạt, khéo léo.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương CB: 10 - 12Tr + Hoa hồng dự án

- Cơ hội tăng lương theo quy mô phát triển của Công ty và năng lực làm việc của bản thân.

- Được đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng.

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cởi mở.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

