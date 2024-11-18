Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai kế hoạch kinh doanh, chăm sóc khách hàng tại khu vực được giao;
Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, lên kế hoạch tiếp cận các nhóm khách hàng mục tiêu;
Lên đơn bán hàng, quản lý hồ sơ khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với khách hàng.
Phối hợp với kế toán và bộ phận Kinh doanh thu hồi công nợ của khách hàng.
Báo cáo tình hình kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi từ 24-32, sức khỏe tốt, Ngoại hình ưa nhìn.
Tốt nghiệp Cao Đẳng – Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing.
Thành thạo về internet và các phần mềm văn phòng.
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt.
Có trách nhiệm, thái độ nghiêm túc trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10 – 15 triệu (Trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn)
PC ăn trưa,điện thoại,...
Nghỉ lễ, tết theo quy định.
Tham gia BHXH, BHYT... theo quy định của luật lao động
Được tham gia các hoạt động Team Building, nghỉ mát, du lịch hàng năm...
Xét tăng lương hàng năm theo tình hình kinh doanh.
Giờ làm việc: Sáng từ 8h-12h. Trưa 13h-17h (Thứ 7 nghỉ từ 16h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề U5-L75, Khu đô thị Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

