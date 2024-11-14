Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Ngõ 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kinh doanh

Xây dựng các báo cáo, biểu mẫu theo dõi các chỉ số, hiệu suất bán hàng hàng tuần, tháng theo quy định của PKD và công ty.

Đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của báo cáo, phục vụ cho việc phân tích, quyết định của quản lý.

2. Tiếp nhận thông tin, cập nhật hệ thống thông tin PKD

Tiếp nhận các phản hồi của các cơ sở, phòng ban về khối kinh doanh trong phối hợp công việc và ngược lại.

Giải quyết các vấn đề thông tin về khách hàng, hợp đồng, nhân sự trên hệ thống Insider.

Thực hiện chốt kết quả kinh doanh, tính lương khối kinh doanh hàng tháng.

Quản lý các thông tin nhân khẩu học nhân sự khối kinh doanh.

Theo dõi và đôn đốc nhân sự khối kinh doanh tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình của khối kinh doanh và công ty.

Cập nhật chính sách bán hàng lên hệ thống insider hàng tháng.

3. Quản lý và giám sát hoạt động mở lớp học tại Pasal

Thống kê, theo dõi sĩ số tuyển sinh online và xây dựng lịch khai giảng Online Phòng kinh doanh hàng tháng.

Theo dõi, đôn đốc việc tuyển sinh, mở lớp các lớp học mở lớp đảm bảo theo mục tiêu kinh doanh của công ty.

Cảnh báo kịp thời các lớp học, các cơ sở thực hiện không đúng quy định sĩ số tuyển sinh khi mở lớp.

Phối hợp cùng các phòng ban liên quan trong hoạt động tuyển sinh, tổ chức lớp học của khối Kinh doanh.

4. Soạn thảo các văn bản nội bộ.

Soạn thảo các văn bản, chính sách khối kinh doanh theo định hướng của trưởng bộ phận.

Soạn thảo, xây dựng, hướng dẫn các quy trình, quy định nội bộ của khối kinh doanh.

5. Thực hiện các công việc theo yêu cầu khác của BĐH, P.KD

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 23 - 30 tuổi.

Kiến thức:

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kinh tế... Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế.

Có kiến thức về quản lý bán hàng, dịch vụ khách hàng và hành chính.

Kỹ năng:

- Kỹ năng tìm kiếm, phân tích thông tin

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng chuyên môn: Thống kê, phân tích dữ liệu, soạn thảo văn bản, lưu trữ (mức độ thành thạo)

Kinh nghiệm tối thiểu: từ 1 năm ở vị trí tương đương

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc

Phong cách làm việc No Boss – Staff, được tự tin - tự chủ và tự trọng trong công việc.

Không chỉ hoàn thành công việc mà còn hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp.

Tại Pasal: "Khách hàng là những người bạn, đồng nghiệp là những người anh em". Nơi bạn sẽ tìm ra tiếng nói và niềm đam mê cháy bỏng của bản thân, Pasal sẽ là ngôi nhà thứ 2 của Bạn.

2. Thu nhập & chính sách đãi ngộ

Lương cơ bản theo năng lực từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VND + Hoa hồng kinh doanh + Thưởng.

Xét duyệt tăng lương cơ bản 1 lần/ năm, đánh giá công việc định kỳ để xét thăng tiến theo lộ trình phát triển sự nghiệp tại Pasal.

Thưởng doanh thu cuối năm theo quy định của công ty

Được TẶNG HỌC BỔNG 100% khoá học tiếng Anh giao tiếp độc quyền chỉ có tại Pasal trị giá lên đến 1000$.

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ ngành kinh doanh.

Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Nghỉ mát, hoạt động Teambuilding năng động, Sinh nhật công ty, year end party..

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin