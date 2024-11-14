Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà NIC, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Các công việc liên quan tới đơn hàng, khách hàng:

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Chính quy loại Khá trở lên, chuyên ngành TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, LUẬT, ưu tiên tốt nghiệp Học viện Tài chính
- Có kinh nghiệm lưu trữ hồ sơ, xử lý hợp đồng, hóa đơn, thanh toán
- Có kinh nghiệm liên quan đến hồ sơ thầu, thủ tục thầu là một lợi thế
- Có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế
- Có khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt
- Chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Xem xét nâng lương tối thiểu 1 năm 1 lần. Tiếp cận với những cơ hội thăng tiến hấp dẫn.
- Luôn được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép, nghỉ ốm theo luật định sau khi ký Hợp đồng lao động
- Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày, không gian làm việc hiện đại.
- Thưởng thức bữa trưa thơm ngon, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.
- Làm việc trong các dự án trọng điểm của Tập đoàn với quy mô hệ thống lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô D26 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

