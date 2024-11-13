Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ROCKWELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ROCKWELL
- Hà Nội: Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Thực hiện báo giá, gửi mẫu cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng
Phối hợp với các bộ phần liên quan trong công tác đấu thầu.
Soạn thảo/lưu trữ văn bản, làm hợp đồng/hồ sơ thanh toán theo mẫu với khách hàng
Hỗ trợ kinh doanh đi công trình gặp khách hàng, đi tiếp đối tác
Hỗ trợ thông tin cho kinh doanh và kết nối bộ phận kinh doanh với các bộ phận khác trong công ty
Quản lý, theo dõi thông tin và tiến độ các dự án, các công trình mà công ty đang hợp tác.
Tổng hợp thông tin khách hàng, tình trạng hợp tác, tình trạng công nợ của khách hàng để báo cáo lãnh đạo và cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời cho kinh doanh
Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của công ty, hình ảnh nhân viên. Đồng thời luôn duy trì tác phong chuyên nghiệp khi làm việc với khách hàng như chuẩn bị cataloge , hồ sơ năng lực công ty, báo giá...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Sale Admin trong ngành vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, gạch đá, kính,... mảng dự án
Có thể đi công tác
Tin học: thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt
Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy, linh hoạt
Có khả năng làm việc ở cường độ cao, chịu áp lực tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ROCKWELL Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ
Đề xuất lương và chế độ phúc lợi theo năng lực
Yêu cầu các phòng ban hỗ trợ theo đúng quy định để hoàn thành công việc được giao
Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động của công ty
Thưởng tháng 13, các chế độ phúc lợi khác (hiếu hỉ, sinh nhật,...)
Được cung cấp thiết bị văn phòng như: máy tính, máy in
Hỗ trợ xe đi công tác
Hỗ trợ ăn trưa và phí gửi xe hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ROCKWELL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
