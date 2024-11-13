Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ROCKWELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện báo giá, gửi mẫu cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng

Phối hợp với các bộ phần liên quan trong công tác đấu thầu.

Soạn thảo/lưu trữ văn bản, làm hợp đồng/hồ sơ thanh toán theo mẫu với khách hàng

Hỗ trợ kinh doanh đi công trình gặp khách hàng, đi tiếp đối tác

Hỗ trợ thông tin cho kinh doanh và kết nối bộ phận kinh doanh với các bộ phận khác trong công ty

Quản lý, theo dõi thông tin và tiến độ các dự án, các công trình mà công ty đang hợp tác.

Tổng hợp thông tin khách hàng, tình trạng hợp tác, tình trạng công nợ của khách hàng để báo cáo lãnh đạo và cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời cho kinh doanh

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của công ty, hình ảnh nhân viên. Đồng thời luôn duy trì tác phong chuyên nghiệp khi làm việc với khách hàng như chuẩn bị cataloge , hồ sơ năng lực công ty, báo giá...

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, kinh tế xây dựng

Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Sale Admin trong ngành vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, gạch đá, kính,... mảng dự án

Có thể đi công tác

Tin học: thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt

Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy, linh hoạt

Có khả năng làm việc ở cường độ cao, chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ROCKWELL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 7 - 12 triệu

Tham gia BHXH đầy đủ

Đề xuất lương và chế độ phúc lợi theo năng lực

Yêu cầu các phòng ban hỗ trợ theo đúng quy định để hoàn thành công việc được giao

Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động của công ty

Thưởng tháng 13, các chế độ phúc lợi khác (hiếu hỉ, sinh nhật,...)

Được cung cấp thiết bị văn phòng như: máy tính, máy in

Hỗ trợ xe đi công tác

Hỗ trợ ăn trưa và phí gửi xe hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ROCKWELL

