Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Phân tích, báo cáo số liệu:
Dự báo target theo tháng/vụ dựa trên mục tiêu tăng trưởng về doanh thu, kế hoạch mở mới cửa hàng, kế hoạch hàng hóa và dự báo về các chỉ số theo góc độ phân tích tài chính. Phân bổ target theo cửa hàng, khu vực theo từng tháng, vụ
Theo dõi, phân tích và báo cáo các chỉ số kinh doanh theo ngày/tuần/tháng/năm( doanh thu - CTKM, hàng hóa, khách hàng, nhân sự, chi phí,...)
Thực hiện đo lường và theo dõi KPIs của CBNV khối kinh doanh định kỳ theo mục tiêu đã thiết lập
Chuẩn hóa dữ liệu/tài liệu kinh doanh và xây dựng các báo cáo khai thách trên Power BI tự động
Hành chính:
Order, tổng hợp cấp phát Công cụ dụng cụ, tuyển dụng,... nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh & vận hành
Thống kê, xử lý, báo cáo/xin phê duyệt các giấy tờ hành chính thuộc phạm vi khối kinh doanh
Tổng hợp, chuẩn hóa, phối hợp với HCNS ban hành các quy định/quy trình nhằm phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh & vận hành
Khảo sát & phân tích thị trường, đối thủ:
Định kỳ thực hiện khảo sát & phân tích thị trường
Nắm bắt và báo cáo kịp thời về các thông tin chương trình khuyến mại, sản phẩm của đối thủ
Đối nội: Thực hiện các công việc do Trưởng phòng Kinh doanh ủy quyền, phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm phục vụ hoạt động của khối Kinh doanh
Khác:
Phối hợp cùng Am & hỗ trợ các hoạt động mưới tại điểm ( có thể đi công tác )
Tổ chức setup, thư ký các cuộc họp
Thông tin, hướng dẫn triển khai nhằm đảm báo các công việc được thực thi theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra
Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng kinh doanh yêu cầu nhằm tối ưu, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và vận hành

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh ... hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Sales Admin hoặc các vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã làm Admin cho các đơn vị FMCG, thời trang
Kỹ năng, yêu cầu:
Khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu và lập kế hoạch.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Thành thạo các phần mềm tin học (MS Word, Excel...) và biết sử dụng Power BI và SQL
Cẩn thận, chính xác và quan tâm tới chi tiết.
Chủ động, tinh thần làm việc với trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:
Thu nhập lên tới 20.000.000 đồng/tháng
Thử việc 100% lương
Đóng BHXH sau thử việc
Cơ chế thưởng hấp dẫn không nơi đâu có: Thưởng welcome onboard, thưởng hiệu suất và hoa hồng kinh doanh hàng tháng, thưởng lợi nhuận quý, thưởng sinh nhật lễ, tết,....
Sau 6 tháng có cơ hội phát triển các vị trí cao hơn - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi.
Những chương trình teambuilding, du lịch định kỳ thú vị
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:
Tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công.
Môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Mialala-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.
Mialala mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc bằng cách cân bằng công việc theo khả năng và đời sống tinh thần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

