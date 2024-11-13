Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Phân tích, báo cáo số liệu:

Dự báo target theo tháng/vụ dựa trên mục tiêu tăng trưởng về doanh thu, kế hoạch mở mới cửa hàng, kế hoạch hàng hóa và dự báo về các chỉ số theo góc độ phân tích tài chính. Phân bổ target theo cửa hàng, khu vực theo từng tháng, vụ

Theo dõi, phân tích và báo cáo các chỉ số kinh doanh theo ngày/tuần/tháng/năm( doanh thu - CTKM, hàng hóa, khách hàng, nhân sự, chi phí,...)

Thực hiện đo lường và theo dõi KPIs của CBNV khối kinh doanh định kỳ theo mục tiêu đã thiết lập

Chuẩn hóa dữ liệu/tài liệu kinh doanh và xây dựng các báo cáo khai thách trên Power BI tự động

Hành chính:

Order, tổng hợp cấp phát Công cụ dụng cụ, tuyển dụng,... nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh & vận hành

Thống kê, xử lý, báo cáo/xin phê duyệt các giấy tờ hành chính thuộc phạm vi khối kinh doanh

Tổng hợp, chuẩn hóa, phối hợp với HCNS ban hành các quy định/quy trình nhằm phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh & vận hành

Khảo sát & phân tích thị trường, đối thủ:

Định kỳ thực hiện khảo sát & phân tích thị trường

Nắm bắt và báo cáo kịp thời về các thông tin chương trình khuyến mại, sản phẩm của đối thủ

Đối nội: Thực hiện các công việc do Trưởng phòng Kinh doanh ủy quyền, phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm phục vụ hoạt động của khối Kinh doanh

Khác:

Phối hợp cùng Am & hỗ trợ các hoạt động mưới tại điểm ( có thể đi công tác )

Tổ chức setup, thư ký các cuộc họp

Thông tin, hướng dẫn triển khai nhằm đảm báo các công việc được thực thi theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra

Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng kinh doanh yêu cầu nhằm tối ưu, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và vận hành

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh ... hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Sales Admin hoặc các vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã làm Admin cho các đơn vị FMCG, thời trang

Kỹ năng, yêu cầu:

Khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu và lập kế hoạch.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Thành thạo các phần mềm tin học (MS Word, Excel...) và biết sử dụng Power BI và SQL

Cẩn thận, chính xác và quan tâm tới chi tiết.

Chủ động, tinh thần làm việc với trách nhiệm cao.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM

Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:

Thu nhập lên tới 20.000.000 đồng/tháng

Thử việc 100% lương

Đóng BHXH sau thử việc

Cơ chế thưởng hấp dẫn không nơi đâu có: Thưởng welcome onboard, thưởng hiệu suất và hoa hồng kinh doanh hàng tháng, thưởng lợi nhuận quý, thưởng sinh nhật lễ, tết,....

Sau 6 tháng có cơ hội phát triển các vị trí cao hơn - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi.

Những chương trình teambuilding, du lịch định kỳ thú vị

Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:

Tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công.

Môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Mialala-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.

Mialala mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc bằng cách cân bằng công việc theo khả năng và đời sống tinh thần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM

