Tuyển Video Editor PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Sky Tower, số 19

- 21 Phố Huế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận
- Tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm sức khỏe 24/7, khám sức khỏe định kì.
- Thưởng cuối năm, thưởng ngày lễ tết, thưởng thâm niên,...
- Quà sinh nhật, sinh con, tết trung thu,...
- Tham gia các hoạt động: Team building, du lịch hàng năm
- Được tham gia các khóa học nâng cao năng lực kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD

PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Sky tower, 19 Pho Hue, Hoan Kiem, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

