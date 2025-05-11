Tuyển Video Editor PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD
Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, Sky Tower, số 19
- 21 Phố Huế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Thỏa thuận
- Tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm sức khỏe 24/7, khám sức khỏe định kì.
- Thưởng cuối năm, thưởng ngày lễ tết, thưởng thâm niên,...
- Quà sinh nhật, sinh con, tết trung thu,...
- Tham gia các hoạt động: Team building, du lịch hàng năm
- Được tham gia các khóa học nâng cao năng lực kỹ năng chuyên môn.
- Tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm sức khỏe 24/7, khám sức khỏe định kì.
- Thưởng cuối năm, thưởng ngày lễ tết, thưởng thâm niên,...
- Quà sinh nhật, sinh con, tết trung thu,...
- Tham gia các hoạt động: Team building, du lịch hàng năm
- Được tham gia các khóa học nâng cao năng lực kỹ năng chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI