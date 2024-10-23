Tuyển Video Editor Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà 12, 2ND AVE, Sunrise A, The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Đến 15 Triệu

• Chỉnh sửa âm thanh, hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng cho sản phẩm 2D dạng phim hoạt hình

• Cắt ghép các cảnh phù hợp với nội dung kịch bản.

• Phối hợp với các khâu trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe Photoshop, Adobe Premiere, After effect... ( và các phần mềm liên quan )

• Ham học hỏi và trau dồi kinh nghiệm.

• Có khả năng tư duy về phim ảnh, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

• Có sự nhạy bén, cảm nhận tinh tế với hình ảnh, âm thanh và màu sắc.

• Biết sử dụng Adobe Audition là một lợi thế

• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm edit video từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình

Tại Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập Up to 15M + thưởng KPI/ OKR + tháng lương thứ 13 + thưởng dự án + thưởng không giới hạn. Hưởng mức lương xứng đáng với năng lực và theo thỏa thuận.

• Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước

• Du lịch hàng năm

• Nghỉ phép hàng năm và nghỉ phép của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia

