Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 47 Nguyễn Tuân, Toà Gold Season, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Công việc chính:
- Làm chuyển động, hình ảnh và hiệu ứng nhân vật, bối cảnh
- Dựng video 2D dựa trên kịch bản và nguyên liệu có sẵn
- Đảm nhiệm các quy trình để cho ra Layout cuối cùng phù hợp với brief
Báo cáo:Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Báo cáo:
Các công việc khác:
- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong trong công việc
- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi:> 20 tuổi.
Độ tuổi:
Kinh nghiệm: Yêu cầu từ 6 tháng - 1 năm vị trí tương đương, ứng viên gửi kèm Porfolio khi gửi thông tin ứng tuyển.
Kinh nghiệm:
Yêu cầu:
- Có kiến thức về animation, kịch bản, dựng phim, story board
- Có kiến thức về thiết kế, màu sắc, phong cách thiết kế hiện đại
- Sử dụng thành thạo After Effect, các phần mềm thiết kế liên quan (Moho ...)
- Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa.
Thái độ, tố chất:
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
- Nhanh nhẹn, chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000vnđ – 15.000.000vnđ/tháng.
Lương cứng: 8
Các chính sách:
- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 năm/lần.
- Đóng BHXH, BHYT.
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Toà nhà Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,Hà Nội

