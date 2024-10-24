Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Nguyễn Tuân, Toà Gold Season, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Công việc chính:

- Làm chuyển động, hình ảnh và hiệu ứng nhân vật, bối cảnh

- Dựng video 2D dựa trên kịch bản và nguyên liệu có sẵn

- Đảm nhiệm các quy trình để cho ra Layout cuối cùng phù hợp với brief

Báo cáo:Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong trong công việc

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi:> 20 tuổi.

Kinh nghiệm: Yêu cầu từ 6 tháng - 1 năm vị trí tương đương, ứng viên gửi kèm Porfolio khi gửi thông tin ứng tuyển.

Yêu cầu:

- Có kiến thức về animation, kịch bản, dựng phim, story board

- Có kiến thức về thiết kế, màu sắc, phong cách thiết kế hiện đại

- Sử dụng thành thạo After Effect, các phần mềm thiết kế liên quan (Moho ...)

- Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa.

Thái độ, tố chất:

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

- Nhanh nhẹn, chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000vnđ – 15.000.000vnđ/tháng.

Các chính sách:

- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 1 năm/lần.

- Đóng BHXH, BHYT.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY

