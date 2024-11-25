Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty

Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video

Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty

Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty

Tư duy sáng tạo, trẻ trung, biết tận dụng tactics lồng ghép vào các video ngắn trên nền tảng tiktok, reels...

Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận

Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch

Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Độ tuổi: 22-35 tuổi

Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect ...

Có nền tảng thẩm mỹ tốt

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng

Kiến thức vững chắc về truyền thông xã hội (Facebook, Google, Tiktok, v.v.)

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm Lương + Hoa hồng theo quy định của Tập đoàn

Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành

Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group

Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn

Được xét khen thưởng, tăng lương theo định kì

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ

Được trang bị bảo hiểm sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin