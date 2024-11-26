Tuyển Photographer/Video Editor Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty
Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video
Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty
Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty
Tư duy sáng tạo, trẻ trung, biết tận dụng tactics lồng ghép vào các video ngắn trên nền tảng tiktok, reels...
Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận
Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch
Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban Giám đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22-35 tuổi
Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect ...
Có nền tảng thẩm mỹ tốt
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng
Kiến thức vững chắc về truyền thông xã hội (Facebook, Google, Tiktok, v.v.)
Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành
Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group
Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn
Được xét khen thưởng, tăng lương theo định kì
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe hàng năm
