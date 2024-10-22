Tuyển Xây dựng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: PNJ 123 Hùng Vương, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. TRIỂN KHAI GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ, KHỐI LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỞI, NÂNG CẤP CỦA HỆ THỐNG

Thực hiện khảo sát, đo vẽ đánh giá kết cấu chất lượng mặt bằng về mảng xây dựng với PTHT đối với các cửa hàng mởmới, nâng cấp Kiểm tra rà soát đánh giá lại tính chính xác của bản vẽ thiết kế công trình so với mặt bằng thực tế. Quản lý, bóc tách khối lượng, BOQ của công trình dựa trên các tiêu chuẩn đã được công ty ban hành Chịu trách nhiệm trong việc kí xác nhận khối lượng nghiệm thu, xác nhận các công việc, hạng mục chủng loại vật tư vật liệu trong suốt quá trình thi công và các khối lượng thanh quyết toán với nhà thầu. Soát xét các khối lượng trong bảng nghiệm thu trong suốt quá trình thi công và bảng nghiệm thu tổng cuối mỗi công trình Tìm kiếm các NCC cho công trình Làm việc với các NCC, BP liên quan để lập tiến độ toàn công trình gửi các bộ phận liên quan. Điều phối, khớp nối các hạng mục liên quan Đánh giá NCC sau mỗi công trình theo đúng biểu mẫu đã ban hành 1 cách khách quan Xây dựng, dựtrù ngân sách cho công trình Thẩm định giá cho toàn bộcông trình Làm hợp đồng xây dựng và theo dõi, bám sát hợp đồng

Thực hiện khảo sát, đo vẽ đánh giá kết cấu chất lượng mặt bằng về mảng xây dựng với PTHT đối với các cửa hàng mởmới, nâng cấp

Kiểm tra rà soát đánh giá lại tính chính xác của bản vẽ thiết kế công trình so với mặt bằng thực tế.

Quản lý, bóc tách khối lượng, BOQ của công trình dựa trên các tiêu chuẩn đã được công ty ban hành

Chịu trách nhiệm trong việc kí xác nhận khối lượng nghiệm thu, xác nhận các công việc, hạng mục chủng loại vật tư vật liệu trong suốt quá trình thi công và các khối lượng thanh quyết toán với nhà thầu.

Soát xét các khối lượng trong bảng nghiệm thu trong suốt quá trình thi công và bảng nghiệm thu tổng cuối mỗi công trình

Tìm kiếm các NCC cho công trình

Làm việc với các NCC, BP liên quan để lập tiến độ toàn công trình gửi các bộ phận liên quan. Điều phối, khớp nối các hạng mục liên quan

Đánh giá NCC sau mỗi công trình theo đúng biểu mẫu đã ban hành 1 cách khách quan

Xây dựng, dựtrù ngân sách cho công trình

Thẩm định giá cho toàn bộcông trình

Làm hợp đồng xây dựng và theo dõi, bám sát hợp đồng

2. THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, LÊN KẾ HOẠCH TU, SỬA CHỮA NỘI THẤT, BIỂN HIỆU HỆ THỐNG M.E & CƠ SỞ HẠ TẦNG XÂY DỰNG

Lập Kế hoạch đi kiểm tra, đánh giá vềcác hạng mục cơ sở vật chất, hình ảnh của Cửa hàng theo tiêu chuẩn của Công ty và công tác kiểm tra trước mùa mưa bão. Theo kế hoạch năm đã được phê duyệt. Lên kế hoạch, triển khai đánh giá, báo cáo về tình trạng của cơ sở vật chất (xây dựng cơ bản, nội thất, M.E, ...) của các cửa hàng và đưa ra phương án, giám sát, cải tạo, sửa chữa kịp thời để hệ thống cửa hàng luôn đạt chuẩn. Giải quyết tất cả các công việc về sửa chữa về mảng xây dựng; nội thất, quầy tủ biển hiệu, ... tại văn phòng Chi nhánh.

Lập Kế hoạch đi kiểm tra, đánh giá vềcác hạng mục cơ sở vật chất, hình ảnh của Cửa hàng theo tiêu chuẩn của Công ty và công tác kiểm tra trước mùa mưa bão. Theo kế hoạch năm đã được phê duyệt.

Lên kế hoạch, triển khai đánh giá, báo cáo về tình trạng của cơ sở vật chất (xây dựng cơ bản, nội thất, M.E, ...) của các cửa hàng và đưa ra phương án, giám sát, cải tạo, sửa chữa kịp thời để hệ thống cửa hàng luôn đạt chuẩn.

Giải quyết tất cả các công việc về sửa chữa về mảng xây dựng; nội thất, quầy tủ biển hiệu, ... tại văn phòng Chi nhánh.

3. LÀM VIỆC VỚI CÁC NHÀ THẦU

Làm việc, chọn lọc và cung ứng các nhà thầu chất lượng cho CN theo từng hạng mục đềra. Theo dõi chất lượng công trình và liên hệ với nhà thầu sửa chữa các điểm hư hỏng của công trình trong thời gian nhà thầu bảo hành. Kiểm tra, theo dõi, phân loại các công trình cần sửa chữa bởi nhà thầu hay bảo trì CN

Làm việc, chọn lọc và cung ứng các nhà thầu chất lượng cho CN theo từng hạng mục đềra.

Theo dõi chất lượng công trình và liên hệ với nhà thầu sửa chữa các điểm hư hỏng của công trình trong thời gian nhà thầu bảo hành.

Kiểm tra, theo dõi, phân loại các công trình cần sửa chữa bởi nhà thầu hay bảo trì CN

4. THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁC THEO CHỈ ĐẠO CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ & CÁC BÁO CÁO ĐỘT XUẤT/ĐỊNH KỲ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, 28-40 tuổi, tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, ... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát công trình, đặc biệt là hệ thống chuỗi Kỹ năng: Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống, thương lượng, đàm phán tốt Tính toán nhanh, chính xác Sử dụng tốt word, excel, đọc bản vẽ, ... Có khả năng đi công tác thường xuyên

Nam, 28-40 tuổi, tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, ...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát công trình, đặc biệt là hệ thống chuỗi

Kỹ năng: Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống, thương lượng, đàm phán tốt

Tính toán nhanh, chính xác

Sử dụng tốt word, excel, đọc bản vẽ, ...

Có khả năng đi công tác thường xuyên

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc (thỏa thuận trong phỏng vấn) Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty. Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc. Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát...

Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc (thỏa thuận trong phỏng vấn)

Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty.

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc.

Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin